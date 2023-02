La Région Grand Est le département de la Marne au secours du Parc naturel régional de la Montagne de Reims

Les augmentations se sont multipliées ces derniers mois pour le Parc naturel régional de la Montagne de Reims. Entre la hausse des salaires, due à l'augmentation de la valeur du point d'indice de la Fonction publique territoriale de 3,5% au 1er juillet 2022, celle des services, dont le transport, la maintenance, l'assurance, et celle des coûts des fluides, comme l'eau, l'électricité, et le chauffage, le Parc doit dépenser 6% de plus que prévu, ce qui le met en difficulté.

"On a fait des efforts, insiste Caroline Benoit, la présidente du Parc naturel régional de la Montagne de Reims. On a baissé le chauffage, on a essayé de contraindre de budget, pour que l'augmentation soit un peu absorbée". Mais cela n'a pas suffi. Le Parc en a ainsi appelé, dans un premier temps, à la Région Grand Est, qui a accepté de débloquer 20 000 euros, au moins de janvier. Le Parc s'est ensuite tourné puis vers le département de la Marne. Et il a voté, à l'unanimité ce vendredi 10 février, une aide de 16 000 euros.

La Montagne de Reims, un "élément identitaire fort"

Pour le président du Conseil départemental de la Marne, voler au secours du Parc naturel régional de la Montagne de Reims était une évidence. Christian Bruyen estime que "ces notions d'environnement, de préservation de la planète, de développement d'un tourisme vert sont encore plus importantes aujourd'hui qu'hier." Il ajoute qu'à ses yeux, "la Montagne de Reims est un élément identitaire fort."

Ces aides vont ainsi permettre au Parc d'assurer son équilibre budgétaire, mais seulement pour l'année 2023. Il envisage ainsi de demander aux communes du Parc de mettre la main à la poche, puisqu'au total, 50 000 euros manquent au Parc naturel régional de la Montagne de Reims.