La région Grand Est veut doubler la production de biocarburants dans les 5 ans à venir

La région Grand Est se fixe un objectif pour les 5 prochaines années : produire 2 fois plus de biocarburants et doubler la part des biocarburants dans les mobilités. Elle est déjà aujourd'hui la première région productrice de biocarburants en France.

La région Grand Est est la première région productrice de biocarburants en France et elle compte bien le rester. Première région de production de bioéthanol -à partir des betteraves- grâce à ses 3 sites en Champagne Ardenne, mais ce n'est pas le seul carburant "vert". Et la région a profité de la Foire de Châlons-en-Champagne jeudi 9 septembre pour signer un contrat de filière avec une cinquantaine de partenaires pour développer les 4 filières de biocarburants.

Le bioéthanol pour les particuliers

Car l'objectif est donc ambitieux. "On veut doubler la production dans les 5 prochaines années et doubler la part de ces biocarburants dans les mobilités en visant le transport captif, c'est à dire le transport interurbain par exemple, mais aussi les voitures particulières avec les kits de bioéthanol en direction des automobilistes", souligne Philippe Mangin,vice président de la Région Grand Est en charge de l'agriculture et de la bioéconomie. Une aide avait été lancée dès 2018, et 5000 voitures ont déjà été équipés de kits de bioéthanol dans la région.

à lire aussi Reims : Le premier vol avec 97% de biocarburant a atterri à Prunay

Transport scolaire ou transport aérien

Parmi les partenaires, des grandes entreprises telles qu'Air France KLM. Car même si pour le transport aérien on en est aux prémices, la législation européenne va bientôt imposer des quotas aux compagnies aériennes. "On a fait des tests, on a fait quelques semaines un vol entre Paris et Montréal avec 18% de biocarburants, donc pour l'aérien on est sur des biocarburants de deuxième génération à base de déchets forestiers ou agricoles ", explique Antoine Laborde, responsable climat à Air France KLM. Le frein aux biocarburants dans le transport aérien reste tout de même le prix : jusqu'à 7 fois plus cher qu'un fuel traditionnel.

Dans les Ardennes, on est déjà précurseur avec le biogaz grâce au développement de la méthanisation. La région a investit par exemple pour que la flotte de la Régie départementale des transports des Ardennes -qui assure le transport scolaire- roule avec un gaz naturel de plus en plus "vert". 125 véhicules au total. "Nous avons donc crée une station de gaz naturel à côté de Charleville-Mézières au siège de la régie branchée directement sur le réseau et on fait le pari que ce gaz sera à 25% d''origine agricole d'ici 2025", souligne Pascal Gaillot la présidente de la commission environnement à la région.

Une filière colza bien développée pour le biodiesel

La région Grand Est est aussi la première région productrice de colza. Et l'objectif c'est aussi de développer cette filière pour fabriquer du biodiesel, qu'on retrouve déjà à la pompe. "Tous ceux qui ont un moteur diesel en ont puisqu'on en a 8 % à toutes les pompes et dans le transport par camions... C'est vrai que ça va se réduire pour les voitures particulières mais il y a de l'avenir dans les transports collectifs", estime Christophe Sussat, le président de Valtris Champlor basée à Verdun (Meuse), une entreprise qui transforme 80.000 tonnes par an pour faire du biodiesel.