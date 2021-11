La Région Occitanie lance la concertation pour son revenu écologique jeune

C'est l'heure des ultimes tractations à Glasgow pour parvenir à un accord à la conférence mondiale sur le climat, considérée comme cruciale pour préserver des chances de tenir les objectifs de lutte contre le changement climatique. Agnès Langevine, vice-présidente de la Région Occitanie chargée du climat, revient sur ce rendez-vous et nous parle du nouveau chantier de la Région : le revenu écologique jeune destiné à ceux qui se lancent dans les métiers verts et l'économie décarbonée.

L'enjeu principal de la COP26 était de limiter le réchauffement climatique à un degré et demi. Ce n'est pas gagné. Le secrétaire général de l'ONU a évoqué hier des engagements qui sonnent creux. C'est aussi votre avis ?

Bien sûr, nous sommes en attente du rehaussement de ces engagements puisque, comme vous l'avez indiqué, nous dépassons largement l'objectif de limiter le réchauffement à 1,5 degrés, car nous sommes plutôt à plus de 2. Ce qu'il faudrait concrètement, c'est que l'ensemble des pays s'engagent d'ici 2030 à réduire de 45% leurs émissions. Et effectivement, le compte n'y est pas.

Emmanuel Macron a annoncé la construction de nouveaux réacteurs nucléaires. Il dit que ça peut empêcher le réchauffement climatique. Est ce que c'est la voie la plus pertinente, selon vous ?

Les chercheurs, les scientifiques du GIEC nous ont indiqué dans leur dernier rapport que les huit prochaines années seront déterminantes pour limiter ce réchauffement. Et en dehors du débat sur le nucléaire, ma position personnelle est assez claire là dessus puisque je ne pense pas que ce soit à terme la solution. Au regard notamment des impacts et des déchets. Ce qu'il nous faut développer massivement dans les huit prochaines années, ce sont les énergies renouvelables. Comme nous nous sommes engagés à d'Occitanie avec notre trajectoire région à énergie positive.

En huit ans, la Région Occitanie peut faire des choses ?

Bien sûr qu'en huit ans, la Région peut faire des choses. Nous les avons engagées dès 2016. Nous sommes vraiment une région qui croise les enjeux de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de lutte contre la précarité et en particulier la précarité énergétique, nous avons accéléré la mutation agroécologique de notre agriculture. Avec le Pacte vert initié par Carole Delga, nous travaillons vraiment à concilier tous les enjeux et en particulier un nouveau modèle de développement économique qui nous permet de réduire fortement l'empreinte carbone, mais aussi notre empreinte sur les ressources et donc en particulier la biodiversité. Il faut de la détermination, de l'engagement, mobiliser des fonds financiers. C'est ce que nous faisons avec le lancement d'un fonds souverain de la transition énergétique. Mais il faut aussi concilier les enjeux d'inclusion de justice sociale.

Justement, vous lancez la concertation pour ce revenu écologique jeune avec la région Occitanie. Il est adressé aux moins de 25 ans. Expliquez-nous.

La jeunesse a été fortement impacté et donc la crise sanitaire a mis en visibilité l'ensemble des précarités. Nous, ce que nous souhaitons avec ce revenu écologique jeune, c'est effectivement d'orienter les jeunes les plus éloignés vers des qualifications autour des métiers verts comme l'éco-construction, l'agriculture biologique, tout ce qui tourne autour de l'économie circulaire. Nous nous appuyons sur un réseau d'écoles de la transition énergétique développée par la Fondation HETRE, en partenariat avec la Fondation Nicolas Hulot, et nous proposons donc aux jeunes des parcours de formation jusqu'à la création d'activité.

Nous allons lancer une expérimentation dès le mois de février avec 1.500 jeunes pour bien calibrer le dispositif dans un paysage qui est assez complexe, mais aussi avec d'autres rémunérations pour les jeunes.

Vous allez leur donner de l'argent à ces jeunes de moins de 25 ans pour qu'ils fassent leur métier "écolo" ?

La cible, c'est d'assurer un pouvoir de vivre à ces jeunes, donc 1.000 euros comme cible mais ça ne veut pas dire qu'on va verser une allocation de 1.000 euros. Ça veut dire que si un jeune perçoit une rémunération de 300 ou de 700, nous allons assurer le complément pour qu'il puisse vraiment continuer cette formation. Quand nous avons lancé la concertation avec la présidente, des jeunes nous ont dit "je fais la formation, mais après, je dois vivre, je dois me loger, et je suis obligé de retourner vers de l'intérim, vers des jobs qui sont éloignés de mon projet professionnel". Donc, l'idée, c'est d'assurer cette continuité, de pouvoir accompagner ces jeunes jusqu'à la réalisation de leurs projets. Et cela répond aussi à des difficultés de recrutement par les employeurs.

Après l'expérimentation, ce revenu écologique jeune sera t-il généralisé à tous ?

Bien sûr, quand on expérimente, c'est ensuite pour passer à une phase de changement d'échelle. Et donc, nous visons une généralisation à partir du mois de septembre. Mais les emplois verts, nous le savons à la fois, sont attractifs, mais correspondent aussi à cette mutation de notre modèle de développement. Si on veut réorienter notre économie, si on veut aussi attirer des jeunes et des moins jeunes aussi vers vers ces métiers, il nous faut mieux nous outiller, ouvrir des places de formation qui correspondent à ces nouveaux projets d'activités économiques et faire la démonstration que l'emploi, écologie et écologie font bon ménage.