La Région Occitanie lance trois nouveaux dispositifs pour accélérer la transition écologique

Alors que la COP 26 s'est achevée vendredi dernier, la présidente de la Région, Carole Delga, déjà très impliquée sur toutes les questions liées à la protection de l'environnement, veut "accélérer la transition écologique". L'objectif final est de faire de l'Occitanie "le 1ère Région à énergie positive d'Europe d'ici 2050". En d'autres termes, Carole Delga souhaite que l'Occitanie parvienne à produire l'équivalent de notre consommation d'énergie, en énergies renouvelables. Pour atteindre cet objectif, un Plan Hydrogène Vert avait été lancé en 2019, cette fois, ce sont trois nouveaux dispositifs qui sont annoncés, le plan NOÉ, le Fonds Souverain de la Transition Énergétique et le Revenu Écologique Jeunes. Trois actions qui devraient entrer en vigueur au cours de l'année 2022.

Un Plan NOÉ pour Nature en Occitanie...Évidemment

Le plan NOÉ est présenté comme "inédit en France" par Carole Delga et sera l'objet d'une consultation citoyenne, comme la Région en a désormais l'habitude. Concrètement ? C'est d'abord la défense de la biodiversité nocturne en créant le "premier ciel étoilé d'Europe" en s'appuyant sur le parc naturel des Cévennes et le Pic du Midi déjà identifiés dans ce domaine. L'idée est d'aller plus loin en incitant les mairies à éteindre l'éclairage public la nuit. Autre axe, le bien-être animal. Un centre de soins pour les animaux blessés sera créé sous l'égide de l'humoriste Rémi Gaillard , défenseur des animaux, et les refuges comme le fait déjà la LPO, la ligue de Protection des Oiseaux, seront multipliés sur tout le territoire. Mais ce plan ne s'arrête pas là. Il est question également de développer une filière de plantes médicinales et aromatiques, de déployer l'agrivoltaïsme, c'est à dire de couvrir des productions agricoles avec des panneaux photovoltaïques, comme à Florensac où il y a un projet en ce sens dans les vignes. Enfin, la réduction de l'utilisation du plastique fait partie des priorités de la Région.

Un Fonds Souverain de la Transition Énergétique

L'idée de ce fonds souverain est de créer une véritable filière économique en Occitanie autour de la Transition Energétique avec comme double objectif de développer les énergies renouvelables et de créer des emplois dans ce secteur. La Région met 10 millions d'euros sur la table pour financer des projets industriels respectueux de l'environnement qu'elle aura sélectionnés. Elle espère attirer ainsi des investisseurs à hauteur de 200 millions d'euros d'ici un an par effet levier, de 2 milliards d'euros d'ici 5 ans grâce à des investisseurs nationaux, voire internationaux. C'est avec ce même dispositif que Carole Delga, la présidente de la Région a lancé des projets de développement de l'hydrogène vert, autrement dit décarboné, comme l'usine Genvia, basée à la Cameron à Béziers depuis mars 2021 avec 500 emplois potentiels à la clé. Cap désormais sur l'éolien flottant en mer et le solaire.

Revenu Écologique Jeunes

L'objectif du Revenu Écologique Jeunes est de lutter contre la précarité des jeunes tout en les orientant vers des "métiers verts", c'est à dire en lien avec la protection de l'environnement. Ils recevront un revenu en complément des aides déjà existantes pour un total de 1000 euros, c'est à dire le seuil de pauvreté. Une sorte de filet de sécurité social pour les moins de 26 ans. En échange, les jeunes sélectionnés devront se former vers des métiers à vocation environnementale. L'appel à candidatures est lancé à la mi février pour le début d'une expérimentation en mars. Ces premiers jeunes sélectionnés seront orientés vers l'agriculture et le bâtiment, secteur dans lequel il y a beaucoup de choses à faire sur l'habitat durable ou encore la rénovation énergétique.

En septembre prochain, si le revenu écologique jeunes est concluant , il sera généralisé et ouvert à d'autres secteurs, comme pour ce jeune ébéniste qui veut se lancer dans la valorisation du bois.

