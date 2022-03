La Région Occitanie lance une consultation citoyenne sur la nature

Plan Noé : la Nature en Occitanie… Évidemment ! La Région Occitanie souhaite faire de la nature l’affaire de tous, et en premier lieu des citoyens. Elle engage donc une démarche innovante, première en France à l’échelle régionale, de construction d’un plan nature pour l’Occitanie qui permettra au plus grand nombre de s’impliquer dans la protection de la nature, de découvrir et de prendre conscience de l’importance de la nature et de vivre en bonne santé grâce à ses bienfaits.

Pour cette première étape, les habitants d’Occitanie sont invités à répondre à un questionnaire en ligne jusqu’au 27 mars pour partager leur lien à la nature que ce soit dans leur quotidien ou leurs actions. Elle sera suivie d’un hackathon regroupant élus, sportifs, experts, associations environnementale et d’éducation populaire ou jeunes engagés pour enrichir le plan d’actions et faire émerger de nouvelles propositions innovantes. Les réponses au questionnaire permettront également d’alimenter cette étape.

En mai, la Région lancera une consultation citoyenne en ligne autour des propositions d’actions du plan Noé. L’adoption du plan interviendra en novembre 2022.