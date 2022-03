La région Occitanie ne financera pas le projet d'agrandissement du port d'Argelès-sur-Mer

Alors que le projet d'agrandissement du port d'Argelès-sur-Mer (Pyrénées-Orientales) crispe les débats au conseil municipal, le conseiller régional membre de la commission Méditerranée précise que la région ne finance pas ce type de projet.

C'était une promesse de campagne du maire Antoine Parra. La municipalité souhaite agrandir le port d'Argelès-sur-Mer, avec 250 places supplémentaires pour embarcations. Mais le projet suscite beaucoup de critiques, de l'opposition comme d'associations écologistes. Bernard Ducassy, un proche du maire, a même démissionné de son poste d'adjoint en charge de la transition écologique.

La mairie d'Argelès justifie ce projet par le besoin de rénover le port, une structure artificielle construite en 1989 et dont les quais vieillissants devraient être consolidés et réhaussés. Il s'agirait donc d'optimiser l'aménagement du port et en faciliter les accès, pour favoriser l'activité économique.

"La région n'accompagne pas les ports qui cherchent à s'étendre."

Christophe Manas, conseiller régional

Mais pour ce projet, la mairie d'Argelès ne pourra pas compter sur l'appui financier de la région Occitanie. Invité de France Bleu Roussillon ce mardi, le conseiller régional membre de la Commission Méditerranée, le maire de Corneilla-Del-Vercol Christophe Manas, expliquait que la région ne participera pas au financement des travaux. "La région n'accompagne pas les ports qui cherchent à s'étendre."