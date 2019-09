La région PACA lance un plan anti-pollution dans les ports de Nice, Marseille et Toulon

Marseille, France

La région PACA intensifie son combat contre la pollution et lance son plan "Escales Zéro Fumée". Renaud Muselier, son président, investit 30 millions d'euros pour électrifier les quais des ports de Nice et Toulon et Marseille. Le premier port français est aussi le plus touché par la pollution liée au trafic maritime.

Un plan à l'horizon 2025, car les infrastructures à mettre en place sont colossales, un paquebot à quai consomme l’équivalent de 250 voitures en circulation.

Elisabeth Borne ministre de l'environnement et des transports a assisté au lancement du plan régional © Radio France - Laurent Grolée

L'objectif de ce plan "zéro fumée", c'est d'en finir avec ces panaches fumée noire issus de la combustion du fuel qui équipent encore la majorité des navires de croisière comme des férries.

"Nous voulons des résultats d'ici trois ans." - Renaud Muselier

La filière croisière en Méditerranée, c'est 2,7 millions de croisiéristes et 738 escales dans les trois ports de Nice, Toulon et Marseille.

Le plan "escales zéro fumée" comprend aussi un volet équipement : 5 millions d'euros y seront consacrés par la région pour permettre aux compagnies maritimes de s'équiper.

Amarré en face du Mucem, ce navire d'Algérie Ferries pollue pendant plus d'une heure © Radio France - Laurent Grolée

Lors d'une escale, un paquebot à quai consomme encore 700 litres de carburant rien que pour faire fonctionner ses équipements.