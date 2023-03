La Région PACA vote contre le projet de plage flottante "Canua Island"

Le skipper Marc Audineau, qui a participé aux Jeux Olympiques, et Tony Philip, champion du monde de planche à voile, ont construit un catamaran intégrant plage, piscine, activités et restaurant. Le projet a été baptisé "Canua Island". Cette "île artificielle" peut se déplacer à faible allure. Les deux sportifs qui l'ont conçue ont l'ambition de s'amarrer plusieurs jours dans la baie de la Napoule avec 350 passagers et 50 membres d'équipage. Le maire de Mandelieu-La-Napoule s'est déclaré dans un premier temps favorable à ce projet unique en Europe.

Les nuages s'accumulent contre ce projet

La Mairie de Cannes s'est prononcée contre ce projet cette semaine, et une motion a été votée ce vendredi en assemblée plénière par les conseillers régionaux pour "s’opposer très fermement à ce projet". La Région PACA reconnaît avoir apporté dans un premier temps une caution bancaire (via BPI France, dans le cadre d’un partenariat avec la Région ), mais sans connaissance précise du dossier.

Dans un communiqué la Région SUD assure que "la copie finale est sans appel : deux ans après, ce projet est manifestement une aberration écologique, il ne correspond en rien, ni à la stratégie, ni aux priorités de la Région. Il n’y a donc ni retour en arrière, ni changement de pied : il y a un arbitrage final clair, net et précis.

"Nous assumons donc volontiers d’avoir donné une chance à ce projet, comme nous assumons encore plus volontiers l’idée que ce projet, sous sa forme définitive, ne peut pas et ne doit pas voir le jour, poursuit le communiqué*. Et notre engagement total dans ce dossier, auprès de l’État comme des collectivités territoriales, se poursuit donc en parfaite connaissance de cause."*