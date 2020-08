La Relance éco : à Dijon, la crise sanitaire a profité à la Recyclade

Depuis le confinement, La Recyclade, à Dijon, récupère deux fois plus d'objets destinés à la déchetterie. A l'étroit dans sa première boutique, l'association retape en ce mois d'août 2020 un nouveau local, plus spacieux, pour ouvrir une nouvelle boutique en septembre.

Toutes les entreprises où les associations n'ont pas souffert de la crise sanitaire du coronavirus. Au contraire, ce contexte bien particulier a même profité à certaines. C'est le cas de La Recyclade à Dijon, cette association qui, depuis 2017, récupère des objets destinés à la déchetterie pour les retaper, les modifier et les revendre. Elle continue de se développer, puisqu'au mois d’août 2020, elle a commencé des travaux dans un nouveau local, plus spacieux, pour ouvrir une deuxième boutique à Dijon à la fin du mois de septembre. Son directeur Fred Ramette nous en parle dans "La Relance éco", mardi 18 août 2020.

Une nouvelle boutique ... vous vous sentiez à l'étroit dans la première ?

On a surtout eu l'opportunité de trouver un local très sympathique de 800m² dans Dijon. Aux Bourroches (la première boutique, ndlr) on entrait un peu au chausse-pied. La nouvelle boutique va se trouver rue de l'Est, dans le quartier Montmuzard.

Le principe va rester le même ?

Exactement le même ! Il y aura de tout, à prix très modique.

Est-ce que depuis le confinement vous remarquez un attrait supplémentaire pour le recyclage ?

On a une fréquentation beaucoup plus importante. Des gens viennent discuter du projet, adhèrent et font en sorte que ça marche de mieux en mieux. On vend beaucoup plus de choses en terme de volume. En collecte, on fait en général entre 900 kilos et une tonne par semaine. Depuis la fin du confinement, on est plutôt sur deux tonnes par semaine. C'est énorme pour nous. D'où la volonté d'ouvrir une deuxième surface de vente.

Comment expliquez-vous cet engouement pour le recyclage?

Les gens ont fait du tri et je pense qu'ils ont eu le temps de prendre conscience d'un certain nombre de choses, sur ce qu'ils peuvent faire des affaires dont ils ne se servent pas et qui sont en bon état. De toute façon, les déchetteries étaient fermées, ils ont cherché des alternatives et ils sont tombé naturellement sur nous.

C'est paradoxal, mais en fait la crise sanitaire vous profite en quelque sorte !

Je pense. Je voudrais bien remonter dans le temps et voir comment ça se serait passé sans confinement. On ne saura jamais en fait. Ce qui est important, c'est que les gens prennent de plus en conscience de notre impact sur l'environnement. S'ils peuvent nous aider, c'est tant mieux.

Vous voulez participer au chantier solidaire ?

La deuxième boutique de La Recyclade est construite avec un "chantier solidaire", où tout le monde peut venir aider, pas seulement les adhérents de l'association. Si vous voulez donner un coup de main pour peindre ou pour trier, les membres y sont les lundi, mardi et mercredi de 10 heures à 18 heures.

