La relance éco : elle est designer végétal à Fleury les Aubrais et milite pour plus de beauté en ville

Son jardin devant l'hôtel Groslot à Orléans, Amandine Didelot le définit comme une oasis alimentaire. Derrière sa maison à Fleury les Aubrais, où elle a créé sa petite entreprise, "Songes et Jardins", s'entassent les plantes qui y trouveront leur place lorsque la structure en bois, construite par un charpentier local avec du bois local, sera terminée.

Du poireau, du basilic vert, de l'oseille, de la patate douce. Des plantes aussi bonnes que belles : "l'idée c'est de proposer des plantes qu'on ne connaît pas forcément, mais qui sont cultivées ici, et qui peuvent aussi bien se regarder que se manger". La démarche est durable, donc les circuits sont courts, mais la volonté d'Amandine, c'est aussi de soutenir une profession qui a beaucoup souffert du confinement.

Plus de nature en ville pour répondre à l'enjeu climatique

Avant de créer son entreprise de design végétal, Amandine Didelot a longtemps travaillé dans la construction paille, puis dans un cabinet d'architecte spécialiste des projets autour du bois. Elle est aussi chargée de mission à Arbocentre, organisme chargée de développer une gestion durable de la forêt en Centre Val de Loire.

Aujourd'hui, elle estime qu'il faut plus que quelques arbres en ville, pour répondre à l'enjeu climatique et lutter contre les îlots de chaleur, par exemple, en période de canicule. "Moi je pense que le végétal ça n'est pas que des massifs fleuris. Ca peut être planter des arbres fruitiers, discuter avec les gens pour voir s'ils peuvent se servir, et répondre en même temps à l'enjeu de l'alimentation".

Dans le jardin, gestion de l'eau et des déchets

C'est le projet incarné par le jardin éphémère qui sera installé dès le 7 septembre devant l'hôtel Groslot. Les gens pourront éventuellement se servir, s'ils le souhaitent. L'eau sera réutilisée, recyclée, avec l'installation aussi de système d'irrigation ancestraux, pour répondre à l'enjeu de la sécheresse. Un composteur, également, sera installé au centre du jardin, sur le modèle de certains jardins africains, et les riverains seront invités à y amener leurs déchets végétaux. "On aura deux mois pour voir si ça fonctionne, ce qu'apportent les gens, c'est un essai".

Pour enrichir son jardin éphémère, Amandine Didelot a lancé une campagne de financement participatif sur la plateforme Miimosa. Les donateurs pourront récupérer les plantes, et les replanter chez eux. Et Amandine rêve de voir son jardin continuer à vivre dans une école, une commune, voire chez un particulier.

Elle conçoit aussi des sépultures végétalisées

Ce dont elle est persuadée, c'est qu'avec le confinement, chacun a bien compris l'enjeu que représente la présence du végétal en ville : "on a tous compris que l'accès au végétal en ville, c'était un privilège. On avait un kilomètre autour de chez nous pour aller se promener. Moi j'ai un jardin, j'ai de la chance, mais autour d'ici, c'est atrocement minéralisé, partout. Donc il faut absolument ramener la nature en ville. C'est beau, ça fait du bien, ça ramène de la biodiversité, c'est un enjeu important".

Et d'ailleurs, depuis quelques temps, Amandine Didelot s'est lancée dans la conception de sépulture végétalisées au cimetière d'Orléans. "On créée un jardin de deux mètres carrés, la dimension d'une tombe, en suivant bien sûr les envies de la famille. Mais cela permet de montrer que la vie continue, et c'est une belle façon de rendre hommage au défunt".

Les jardins éphémères à Orléans seront à découvrir à partir du 7 septembre.