La Relance Eco: les guides espèrent le retour des randonneurs sur le littoral picard

C'est l'une des activités les plus prisées sur la côte picarde et particulièrement en Baie de Somme : les randonnées nature. Faute de pouvoir accéder au littoral, elles étaient interdites pendant le confinement. Elles reprennent progressivement avec l'assouplissement des contraintes sanitaires.

"Pour l'instant les grosses affluences c'est surtout le week-end. La semaine, cela reste timide." Dans son bureau de Saint-Valery-sur-Somme, le responsable de l'association "Rando Nature en Somme", Thomas Tellier fait un état des lieu touristique. Lui et les cinq guides salariés de la structure émergent d'une période très compliquée.

"On a perdu nos plus gros mois d'activité, avril mai et juin car on peut compter juin comme nul", explique Thomas Tellier. Alors que son association guide chaque année 27 000 marcheurs dans la vase de la Baie, le compteur est pour l'instant bloqué à un millier. L'association a pu bénéficier des aides de l'Etat et notamment du dispositif de chômage partiel. "Cela permet d'éviter le pire", estime Thomas Tellier qui table tout de même sur une baisse de 70% du chiffre d'affaire en 2020.

Les randonneurs seront-ils là à l'automne ?

Pour tenter de rattraper un peu le retard, "Rando Nature en Somme" espère le retour des touristes cet automne, autre saison importante pour les passionnés d'observation de la faune, la flore. Mais pour l'instant, les réservations sont nulles et les scolaires, qui représentent 30% des sorties ne sont pas au rendez-vous.

Alors les randonneurs seront-ils là cet été ? Les réservations sont pour l'instant équivalente à une année normale observe Thomas Tellier qui mise aussi sur des évolutions du public. "Ce que l'on note depuis une dizaine de jours c'est une demande d'accès aux grands espaces. Evidemment on a aucun problème de notre côté ! D'habitude, en juillet et août on a plutôt un public familial et là, on retrouve un public de retraités qui a plutôt pour habitude de venir en septembre."