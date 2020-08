La relance éco : en Sarthe, les produits ménagers faits maison ont le vent en poupe

La Fléchoise Séverine Jérigné est à la tête de Galipoli, une société de produits ménagers 100 % faits maison. Seulement sept ingrédients permettent de fabriquer ces produits d'entretien plus écologiques et économiques, du gel pour les toilettes à la lessive en passant par le liquide-vaisselle.

Alors qu'en France, 500.000 tonnes de déchets plastiques sont jetés chaque année, de plus en plus de Français changent leurs habitudes de consommation. Zéro déchet, achats en vrac, mais aussi fabrication de ses propres produits d'entretien !

Des produits plus économiques et plus écologiques, nous explique Séverine Jérigné, créatrice de l'entreprise fléchoise Galipoli, qui vend des produits ménagers faits 100 % maison.

"Sept ingrédients suffisent à fabriquer tous ses produits ménagers"

La fabrication de ses propres produits d'entretien est une pratique de plus en plus fréquente, notamment depuis la crise sanitaire. Pour Séverine Jérigné, ce mouvement montre "qu'on n'a pas besoin d'industriels pour faire son ménage : on peut fabriquer ses produits soi-même, en étant certains de leur composition".

Avec du vinaigre blanc, du bicarbonate de soude, entre autres, on peut désormais faire tous ses produits pour récurer son intérieur : "Avec seulement sept ingrédients, on peut fabriquer tous ses produits d'intérieur", souligne l'entrepreneuse fléchoise.

Et ce sont des produits de plus en plus accessibles, aussi bien en épiceries qu'en supermarchés, et bon marché. Ainsi pour un paquet de bicarbonate de soude, il faut compter "autour de trois euros le kilo", souligne Séverine Jérigné.

"Une minute de fabrication pour trois mois d'utilisation"

Des atouts pour notre porte-feuille donc, mais aussi pour la planète et notre santé. "Des études parues récemment démontrent que les produits ménagers sont dangereux pour notre santé : une utilisation hebdomadaire peut avoir des conséquences sur notre santé. Cela peut occasionner des infections du système respiratoire par exemple", souligne la patronne de Galipoli.

Pour un litre de produit fait maison, il faut compter une minute de fabrication et trois mois d'utilisation

Certains utilisateurs pourraient se laisser convaincre par l'aspect financier et de la santé ; mais d'autres pourraient se montrer indécis quant à l'efficacité de ces produits faits maison, contrairement à ceux achetés en magasins. "Essayez ! incite Séverine Jérigné.Pour faire un litre de produit, cela prend une minute et son utilisation dure trois mois. C'est une fierté d'utiliser ses propres produits, mais aussi d'être certains de leur composition".

La Relance éco : Séverine Jérigné, créatrice de l'entreprise fléchoise Galipoli, qui propose des produits d'entretien faits maison Copier

A noter que Séverine Jérigné est l'auteure de "Produits d'entretien - Recettes à faire soi-même" paru aux éditions Rustica.