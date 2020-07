"La relance éco" : une centrale photovoltaïque va bien voir le jour à Saint-Fraimbault dans le Nord-Mayenne

Le "oui" final est tombé le 26 mai dernier pour la future centrale photovoltaïque de Saint-Fraimbault-de-Prières, dans le Nord Mayenne. Cette décision a été donnée deux jours seulement, avant l'installation du nouveau conseil municipal et le départ du maire sortant, Hubert Moll qui a porté le projet pendant quatre ans.

Cette centrale pourra donc voir le jour sur le site d'enfouissement de Suez Rv Normandie, au sud-est de la commune. C'est une belle victoire pour Hubert Moll. Les premiers travaux ont même déjà commencé le 15 juin avec l'installation des réseaux.

15.000 panneaux photovoltaïques

"Ce n'est pas trois panneaux sur une toiture, c'est environ 13 hectares de panneaux photovoltaïques. 15 000 panneaux vont fournir de l'électricité à 2.000 foyers, hors chauffage", décrit l'ancien maire.

Cette centrale, c'est le symbole de la transition énergétique amorcée par Saint-Fraimbault et Mayenne Communauté, d'un véritable engagement selon Hubert Moll qui est encore vice-président de Mayenne Communauté jusqu'à la mi-juillet.

Une priorité donnée à l'environnement

"On a des éoliennes, on aura une centrale photovoltaïque, on a sur le barrage de Saint-Fraimbault une micro-centrale qui produit. Le groupe Suez a installé un moteur pour récupérer également tout le biogaz fourni par la fermentation des déchets donc tous ces projets vont dans le bon sens", estime-t-il.

Je souhaite que les équipes qui arrivent puissent continuer à soutenir ce type de projets

Au-delà de l'objectif environnemental, il y aura aussi des retombées économiques "induites", précise l'ancien élu. Cette centrale va faire marcher les commerces autour, il faudra des emplois pour l'entretien et le suivi.

La mise en service de cette centrale photovoltaïque est prévue en septembre 2021. Budget total : entre quatre et six millions d'euros financés donc, par le groupe Cap Vert Energie qui s'occupe de la construction.