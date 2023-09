La rénovation énergétique des logements, entre annonces du gouvernement et réalité des particuliers

L’objectif c’est d’aller « deux fois plus vite » pour respecter les engagements de réduction des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030. Mais aussi avec un budget conséquent : 40 milliards d’euros à investir « dans tous les secteurs ».

Sur France 2 et TF1 Emmanuel Macron a déjà annoncé qu'il renonçait à interdire les chaudières à gaz. Il a également annoncé vouloir « accompagner les ménages pour s’équiper de pompes à chaleur , parce que les pompes à chaleur, c’est intelligent, ça fait des économies d’énergie et ça réduit très fortement les émissions ». Le président de la République annonce ce lundi la production d'un million de pompes à chaleur d'ici la fin du quinquennat. Mais pour réduire les émissions d’un logement, avant d’installer une pompe à chaleur, il faut que l’isolation du bâtiment soit correcte.

Le bâtiment représente près de 25% des émissions de gaz à effet de serre. Or, aujourd’hui en France, il existe 5,2 millions de passoires thermiques, selon l'Observatoire national de la rénovation énergétique. Des appartements ou maisons avec une consommation de chauffage excessive, due à une très mauvaise isolation. En général, il s'agit de logements avec une étiquette énergie F ou G au diagnostic de performance énergétique.

En juin, le gouvernement avait d'ailleurs annoncé une enveloppe de 300 millions d'euros afin de financer 200 000 rénovations d'ampleur en 2024. Et dès le 1ᵉʳ janvier 2025, il sera interdit de louer les logements classés G, en 2028, les logements classés F.

À Saint Denis, un couple d'enseignants, Isabelle et Vincent, est propriétaire depuis 2 ans d'une maison classée F. Un logement dans lequel il ne peuvent pas habiter pour le moment, à cause des problèmes d’isolation. « L’hiver il fait 12 degrés à l’intérieur, alors qu’on chauffe » Une situation invivable, particulièrement avec une femme enceinte, alors de huit mois.

Le couple entreprend les démarches pour faire rénover la maison, mais malgré les annonces d’aides, telle que « MaPrimRenov’ », par le gouvernement, les démarches se transforment rapidement en parcours du combattant. « Il faut trouver une entreprise RGE reconnue garant de l'environnement, sauf que c’est une qualification pas forcément évidente à obtenir ou à faire renouveler, donc beaucoup d’entreprises dit qu’elles le sont, alors que non ! Sauf qu’on ne le sait pas en tant que particulier, donc on fait toutes les démarches et au moment de la validation avec l'Anah, l'Agence nationale de l’habitat, et bien ça ne passe pas. » Vincent et Isabelle, ont perdu, notamment comme ça, plusieurs mois de démarches.

Après plus d’un an de « galère », le couple va enfin pouvoir commencer les travaux de rénovation énergétique de la maison. Aujourd’hui classée F, elle devrait passée B. Il sera alors temps de réfléchir à changer la chaudière à gaz… pour une pompe à chaleur, ou un poêle à granulés.