La Réole : système d'alerte, digues renforcées... Quelles perspectives après la crue exceptionnelle en 2021 ?

La crue exceptionnelle de la Garonne, due à la tempête Justine début février 2021, a provoqué d'importantes inondations à La Réole. Bruno Marty, maire de la commune, revient sur cet événement marquant et détaille les mesures mises en place pour mieux y faire face à l'avenir.

Jusqu'à 2 mètres 30 d'eau par endroits. Au début du mois de février 2021, la commune de La Réole (Sud Gironde) a connu d'importantes inondations. En cause : la crue exceptionnelle de la Garonne, provoquée par la tempête Justine.

Les quais de La Réole totalement inondés en février 2021. © Radio France - Audrey Dumain

Si aucun décès n'a été à déplorer, la situation n'a pas été suffisamment anticipée. Les prévisions du système de surveillance Vigicrue n'ont pas mesuré l'ampleur de la crue. "On a su gérer, mais nous avons été souvent désorientés par les prévisions de Vigicrue, souvent en deçà du niveau constaté", regrette le maire de La Réole, Bruno Marty.

Les prévisions annonçaient une hauteur d'eau maximum de 9 mètres 30, assez pour que les digues contiennent la Garonne. Mais cette hauteur a été dépassée, provoquant l'inondation de plus de 400 habitations. "Le fait d'avoir alerté a permis à Vigicrue de dépêcher une personne sur place qui a pu constater que la Garonne allait encore monter, donc les services de secours ont pu évacuer très rapidement les personnes qui étaient restées dans leur logement", explique Bruno Marty.

Renforcement des digues

Face à cet événement exceptionnel, des leçons ont été tirées. Impossible d'augmenter la hauteur des digues, ce qui aurait des conséquences en amont ou en aval. En revanche, ces digues vont bien faire l'objet de travaux de renforcement en 2022. "Plus d'un million d'euros de travaux est prévu par la communauté de communes pour les renforcer, de façon à ce que lors d'une crue décennale, la Garonne puisse rester dans son lit majeur", détaille Bruno Marty.

à lire aussi La Réole : le pont suspendu de Rouergue fermé à la circulation après la dégradation de plusieurs câbles

Système d'alerte plus efficace

Pour le maire, le gros chantier se situe surtout au niveau du système d'alerte des habitants. Une application a été développée, permettant l'envoi de SMS aux administrés. L'appli pourra indiquer de façon précise qui a lu ou non le message. Et concernant les néo-habitants de La Réole, leurs coordonnées seront automatiquement intégrées à l'application au moment où ils contractent un contrat de gaz, d'eau ou d'électricité, "de façon à ce que plus personne ne soit surpris".