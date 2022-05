La réouverture du col d'Aubisque dans les Pyrénées-Atlantiques se prépare

Après presque six mois de fermeture, les agents du département s'activent pour déneiger et réparer la route avant la réouverture du col d'Aubisque dans les Pyrénées-Atlantiques.

Comme chaque année à cette période, c'est le branle-bas de combat avant la réouverture du col D'Aubisque. Huit agents du département s'activent pour préparer la D 918 qui relie le col D'Aubisque dans les Pyrénées-Atlantiques, au col de Soulor dans des Hautes-Pyrénées. Une route qui se trouve à plus de 1.700 mètres d'altitude et qui a été éprouvée par l'hiver et les avalanches. D'abord il faut commencer par l'étape périlleuse du déneigement. Les agents avancent souvent à tâtons sans visibilité alors il faut bien connaître la route, comme Michel qui fait ce métier depuis 30 ans : "Avec nos chargeurs on dégage les couloirs d'avalanche, parfois il y a jusqu'à 5 mètres de neige qu'il faut évacuer dans le ravin. Après on doit nettoyer la route, il y a surtout beaucoup de cailloux, et parfois des troncs d'arbre."

Après le déneigement il faut nettoyer la route avant la réouverture du col. © Radio France - Louise Joyeux

Réparer la route

Une fois la route déneigée, les agents découvrent souvent les dégâts causés par les avalanches : "Cette année une avalanche a emporté un dispositif de sécurité", constate Jérôme Darré du service de l'unité technique départementale du Haut Béarn, "il faut donc refaire des travaux sur la route. Parfois ce sont des parapets qui s'effondrent ou bien un trou sur la route etc. On ne peut pas rouvrir le col tant que la sécurité n'est pas assurée. On subit les aléas et on s'adapte."

La route du col a été dégradée par les avalanches pendant l'hiver, des parapets se sont effondrés sous le poids de la neige. © Radio France - Louise Joyeux

Une réouverture attendue

La réouverture du col est très attendue par les habitants de la Vallée D'Ossau. "C'est comme un cul de sac, il faut qu'on fasse un grand détour pour aller vers Lourdes, on a hâte que ça réouvre". Même chose pour les commerçants, le col ouvert c'est des clients en plus pour Thibault, gérant du restaurant Maison Lavilette à Bielle : "Une bonne partie de notre clientèle vient par ces cols, il y a des hauts-pyrénéens qui viennent ou bien des touristes qui font la route des Pyrénées et qui s'arrêter ici en Vallée." Cet été, le Tour de France, passera une nouvelle fois sur ce col mythique.

Pour l'instant on ignore encore la date d'ouverture du col.