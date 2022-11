La réservation obligatoire dans la calanque de Sugiton à Marseille reconduite pour cinq ans

Réguler la fréquentation dans les Calanques de Marseille n'est pas impossible. Le dispositif de réservation obligatoire mis en place l'été dernier dès le 10 juillet jusqu'au 21 août dans la calanque de Sugiton a été positif et le Parc décide donc de renouveler l'opération pour les cinq prochaines années, jusqu'en 2027 et sur une plus longue période : mois de juillet et août complets et quelques week-ends fin juin et début septembre.

ⓘ Publicité

Cet été les photos étaient explicites : jamais plus de 400 baigneurs sur la plage et dans l'eau contre 2500 personnes par jour, serviettes contre serviettes en plein été les années précédentes.

Sugiton n'a rien perdu de son attrait, les réservations étaient la plupart du temps complètes dès leur ouverture, en revanche, chaque jour plus 100 personnes qui avaient réservé ne venaient pas. Un vrai plaisir pour ceux qui sont allés au bout de leur démarche, pendant des semaines, note le Parc, il n'y avait qu'entre 200 et 250 personnes dans la calanque.

Deux amendes pour contournement du règlement dressées

Un dispositif inédit finalement bien accepté, pas de tensions particulière, pas de tentative de forçage, au niveau des contrôles, non plus ce que craignait le Parc. Et seulement deux amendes dressées pour contournement du règlement. Enfin, le but principal, ne l'oublions pas, est de protéger la calanque, sur-fréquentée et dégradée. Avec une fréquentation divisée par 6, la dégradation a été freinée pendant l'été mais ca ne suffit pas. La preuve : la régénération de la végétation s'est arrêtée en même temps que la fin réservation obligatoire fin août. La durée de l'expérimentation toutefois est insuffisante pour attester d'un effet pérenne en terme de régénération naturelle. C'est pour cette raison que le dispositif est renouvelé à Sugiton. Quid des autres sites ? Le Parc précise qu'il est possible qu'à terme les mêmes règles soient appliquées dans d'autres calanques mais aujourd'hui, assure le Parc, seule Sugiton présente des enjeux d'érosion tels qu'ils justifient une mesure de contingentement. D'autres solutions de gestion de la fréquentation seront à développer précise le PNC.