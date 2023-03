La ressource en eau surveillée de près en Vendée

Ils la surveillent comme le lait sur le feu. En Vendée plusieurs services de l'Etat contrôlent en permanence la ressource en eau et la préservation de la biodiversité. En 2002, 1.389 contrôles ont été effectués, indiquait ce mercredi le préfet du département Gérard Gavory, dont 663 conformes, 726 non conformes, 44 mises en demeure et 62 procédures judiciaires. 13 agents de l'OFB, l'office français de la biodiversité, sont notamment en permanence sur le terrain pour contrôler.

Eviter les captages irréguliers et excessifs d'eau

"On a vu malheureusement les infractions classiques d'usage de produits phytosanitaires, notamment par des agriculteurs, dans des zones qui ne sont pas autorisées ou dans des quantités non autorisées. On a aussi tout ce qui est atteinte à la faune et la flore sauvage et l'usage inapproprié d'eau, soit par les stations de lavage, soit par certains agriculteurs qui pompaient de l'eau dans des proportions supérieures aux quotas qui étaient autorisés par la préfecture" indique Yannick Le Goater, vice-procureur de La Roche-sur-Yon.

Les pompages d'eau excessifs restent minoritaires, insiste le préfet de Vendée, 23 infractions ont été relevées sur 800 agriculteurs irrigants. "Le monde agricole se désolidarise complètement des auteurs d'infractions comme les prélèvements illicites d'eau dans des quantités totalement inappropriées, ajoute Yannick Le Goater, il est très soucieux de l'image qu'il peut renvoyer au sein de l'opinion publique et n'hésite pas à faire la chasse à tous les auteurs d'infractions".

Les retenues d'eau potables sont remplies à 85%

Concernant la ressource en eau, tout le monde espère évidemment ne pas connaître une sécheresse identique à celle de l'an dernier. A l'heure actuelle, les niveaux sont corrects, explique Morgane Priol directrice de l'agence de l'eau Loire Bretagne en Vendée: "Les retenues d'eau potable sont remplies à 85 %, c'est quand même déjà relativement confortable. Il a plutôt plus plu sur la frange littorale que sur la partie intérieure de la région Pays de la Loire. Donc on est dans une situation qui n'est pas totalement bonne, mais qui n'est pas non plus la plus défavorable de celles qui sont aujourd'hui connues en France. On reste très vigilant. Les sols ont été assez secs pendant un certain temps. On a des débits qui sont relativement bas. La situation est quand même délicate et il serait bon qu'il pleuve encore une partie du printemps".