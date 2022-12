La résurgence de Fontaine-de-Vaucluse déborde

À Fontaine-de-Vaucluse, l'eau atteint 22,50 mètres de haut dans le gouffre, depuis ce week-end. L'eau de la résurgence déborde à nouveau, dévale les rochers et se transforme en cascade ou en torrent. Cela n'était pas arrivé depuis le 2 janvier, après une année particulièrement sèche. Ce spectacle naturel et annuel ramène du monde dans l'un des lieux les plus touristiques du département.

"Un spectacle très émouvant"

Jacqueline Morénas relève chaque jour depuis 30 ans le niveau de la résurgence. Ce week-end, elle était là au moment où la source a versé. Un événement qu'elle ne raterait pour rien au monde. "Quand je sens qu'elle va verser, je viens deux ou trois fois pour ne pas manquer le moment où elle déborde. Quand ça tombe la nuit c'est dommage mais cette année, j'étais là", se réjouit-elle.

Son fils, Christophe, alimente presque quotidiennement la page Facebook consacrée au gouffre. "C'est toujours très émouvant, même si on est habitués. C'est un événement et on ne s'en lasse pas". Les visiteurs, plus nombreux depuis ce week-end, lui donne raison. Ils parlent d'un "spectacle grandiose", de la "violence magnifique de l'eau".

Cette année, la source a passé plus de 100 jours en-dessous du niveau zéro. Alors Jacqueline se réjouit de la pluie qui tombe. Cette année, elle prend le pari que la résurgence versera "jusqu'à Noël". En 1963, elle a versé 327 jours, tous les mois de l'année, même en été. En revanche, aucun jour en 1967.