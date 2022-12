La révolution des poubelles s'amorce à Quimper

A Quimper, les goélands ne pourront plus venir chipoter les sacs poubelles en soirée au centre-ville. La collecte des ordures ménagères au pied des immeubles des zones piétonnes vit ses dernières heures.

Début du tri sélectif au centre-ville de Quimper

Au 1er janvier, ces Quimpérois devront apporter leurs déchets dans l'un des 11 points d'apport volontaires qui sont mis en place en ce moment, et devront trier ! Trois conteneurs, un pour les ordures ménagères (le seul nécessitant un badge), un pour les emballages et un pour les restes de repas, amené dans des bio-seaux distribués par l'agglomération.

"C'est la partie la plus difficile", souligne Daniel Le Bigot, vice-président de QBO en charge du développement durable et alors que progressivement toute la ville et les 13 autres communes de l'agglomérations seront concernées.

Collecte des restes de repas

Amener son compost au conteneur, une utopie ? "Il n'y a pas de raison que les gens ne soient pas prêts à Quimper", estime l'élu, alors que ceux qui ont un jardin ont déjà pour certains un bac de compostage individuel. Et pas besoin de trier les restes de repas, les produits carnés sont aussi récupérés : "Viande, fromage, fruits de mer, nouilles, pain...", tout sera à mettre dans le bac.

Mais pour en faire quoi ? Une sorte d'économie circulaire : "Pour l'instant les bio-déchets sont traités sur une plateforme de maturation à Ploudalmézeau. Le bilan carbone est mauvais mais pour l'instant, il n'y a pas de solution à QBO ! " Mais ça n'a pas vocation à perdurer. "A partir de janvier 2024, les déchets seront méthanisés sur Quimper même dans le quartier d'Ergué-Armel. Nos déchets vont servir de carburants pour faire rouler nos bus. Du gaz qui ne vient pas de Russie ou d'ailleurs mais de nos propres déchets."

Miser sur l'apport volontaire est loin d'être un problème, estime Daniel Le Bigot : "Comment font les gens aujourd'hui dans les zones rurales ? Il y a déjà des points de roulement, le camion ne passe pas devant chaque maison en campagne. Ce qu'on arrive à rentrer dans la maison, on le consomme et le reste on le ramènera de la même manière au point d'apport volontaire (PAV), les gens n'iront pas spécialement au PAV, ils iront en allant chercher le pain ou faire leur courses."

L'agglomération suit la législation : "La loi AGEC oblige à réduire le volume des déchet. Une autre oblige à recycler jusque 65% des déchets d'ici a 2025. Aujourd'hui on en est loin, 47% sur QBO".