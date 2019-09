La rivière Ardèche n'a jamais été aussi basse depuis 30 ans

Le débit de l'Ardèche n'a jamais été aussi bas depuis 30 ans. En cause, la sécheresse et la fin du soutien d'étiage.

Vogüé, France

On était habitué durant l'été à la voir couler avec un débit réduit mais pas comme aujourd'hui. A bien y regarder, il ne reste plus qu'un filet d'eau dans l'Ardèche à hauteur d'Aubenas et un peu plus après Grospierres. Elle a alors reçu son principal affluent le Chassezac. Rien d'extraordinaire direz-vous. L'Ardèche a un régime méditerranéen et de forts étiages en été. C'est vrai mais le phénomène s'amplifie.

Des étiages de plus en plus sévères

Depuis trente ans, les débits d'été de l'Ardèche ont baissé de 30% environ. Ce constat est à mettre en relation directe avec l'augmentation des températures. L'évaporation est plus forte et les plantes pompent plus d'eau pour survivre. Résultats les débits diminuent. C'est exactement ce qui s'est passé fin juin. Les températures ont dépassées les 42° en Sud Ardèche. Les débits de l'Ardèche et de ses affluents se sont brutalement effondrés.

Le soutien d'étiage se termine

Depuis trente ans, le soutien d'étiage vient corriger des débits très bas. Courant juin s'il le faut, EDF lâche régulièrement de l'eau depuis les barrages situés sur la montagne ardéchoise (Lapalisse, lac d'Issarlès par exemple) ou en Lozère (Villefort). Avec un lâcher permanent de 2,5 m3 par seconde, l'Ardèche retrouve un débit confortable. C'est ce qui permet les activités nautiques pendant la saison estivale. Mais à partir du mois de septembre, le volume d'eau consacré au soutien d'étiage a été presque totalement consommé. Actuellement EDF lâche 250 litres par seconde. Et bientôt plus rien.

Météo France ne prévoit pas de précipitations importantes dans les dix jours qui viennent.