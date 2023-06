La rivière de la Hem "déterrée" à Escoeuilles

Quarante ans après sa disparition, la Hem réapparaît aux yeux des habitants d'Escoeuilles! Dans ce village de 476 habitants de la vallée de la Hem, dans le Pas-de-Calais, près de Desvres, des travaux ont démarré pour déterrer la rivière qui prend justement sa source à Escoeuilles. La plus grande partie de la Hem n'est pas visible des habitants puisqu'elle passe sur des terrains privés. Le seul endroit où le cours d'eau peut être visible du public, c'est sur la Place du Marais.

Un travail de fond est engagé sur la Hem depuis 2015 pour y favoriser la biodiversité, et favoriser par exemple les déplacements des poissons migrateurs comme la truite de mer - © Vincent Hanotin - Parc naturel régional des Caps et Marais d'Opale

Mais c'est sur cette place que se tenait à l'époque la ducasse du village. Et pour pouvoir installer la manège, il avait été décidé, il y a une quarantaine d'années, de bétonner la place et donc de faire passer la Hem qui passait par là dans de gros tuyaux qui ont été enterrés, sous le bitume. Quarante ans plus tard, les priorités ont changé et il a été décidé de casser la chaussée et de déterrer le cours d'eau sur 51 mètres afin de rendre la Hem de nouveau visible aux yeux des habitants et des promeneurs. Pour Christian Leroy, le maire d'Escoeuilles, l'intérêt est notamment de sensibiliser les habitants: "On savait qu'elle était là, mais on ne voyait plus la Hem. Elle avait pratiquement disparu de la conscience de nos habitants. L'enjeu, c'est donc de faire reprendre conscience qu'une rivière passe ici."

Favoriser le retour de la biodiversité

Outre l'aspect esthétique, l'intérêt de remettre ce bout de Hem à l'air libre est d'y permettre le retour de la biodiversité. Jusqu'à présent, à cet endroit du village, l'eau était transportée dans de vastes tuyaux où il n'y avait pas de place pour la biodiversité, comme l'explique Elodie Maurice, animatrice du Parc naturel régional des Caps et Marais d'Opale : "Les espèces étaient juste transportées par l'eau, mais elles ne vivaient pas du tout sur ce tronçon parce qu'elles n'avaient pas d'habitat où se fixer, parce qu'il n'y avait pas de sédiments ni de végétation sur la berge".

Avec le retour de ce tronçon de rivière à l'air libre, la nature va pouvoir reprendre pleinement ses droits, explique Elodie Maurice: "On va pouvoir retrouver des espèces aquatiques, des petits mollusques, des petits crustacés, mais aussi des plantes qui vivent les pieds dans l'eau comme les iris." De la végétation va également être plantée l'hiver prochain sur les berges, notamment des saules têtards.

23 kilomètres de rivière ont été rendus aux poissons migrateurs comme la truite de mer

Ces travaux pour déterrer ce tronçon de la Hem, d'un coût de 18.000€, ont été financés par l'Agence de l'Eau Artois Picardie, par le conseil régional et par le Symvahem , le Syndicat Mixte de la Vallée de la Hem, et menés en concertation avec le Parc naturel régional des Caps et Marais d'Opale. Mais ces travaux sont aussi la suite d'un vaste chantier entamé dès 2015 pour favoriser la biodiversité sur l'ensemble de la Hem. Ainsi, des aménagements ont été faits pour que les barrages existants (des ouvrages créés par exemple à l'époque pour alimenter un moulin) n'empêchent plus les poissons migrateurs, comme la truite de mer ou le saumon de l'Atlantique de remonter la rivière. Ces travaux ont permis de rendre 23 kilomètres de rivière à ces poissons migrateurs!

Et les travaux vont se poursuivre: après ceux menés sur la Hem, les efforts vont désormais se concentrer sur les nombreux affluents de la rivière. Si l'on prend en compte la Hem et l'ensemble de ses affluents, cela représente un total de 100 km de rivière.