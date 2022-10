L'épisode de vents violents qui a touché les Hauts-de-France dimanche a provoqué une fuite d'engrais près de Songeons (Oise), polluant la rivière Thérain et tuant de nombreux poissons, a annoncé jeudi la préfecture, qui interdit l'usage de cette eau.

ⓘ Publicité

Pas de retour à la normale avant "quelques semaines"

"L'épisode venteux du dimanche 23 octobre a endommagé un réservoir contenant de l'engrais liquide, lequel s'est déversé dans le réseau d'assainissement et d'eaux pluviales", indique la préfecture. "Cette pollution a pour principale conséquence une mortalité piscicole sur le cours du Thérain, à partir de Songeons et jusqu'à l'aval de Beauvais", poursuit-elle.

"Grâce à l'intervention des services de l'État concernés, de la commune de Songeons et de Véolia, il a été mis un terme à cet écoulement" et les réseaux ont été nettoyés, assure la préfecture. Mais la "capacité de traitement de la station d'épuration des eaux usées de Songeons a été également perturbée", et le rétablissement total du service prendra "vraisemblablement quelques semaines", précise-t-elle.

Par précaution, la préfète de l'Oise a interdit pour dix jours la pêche, la consommation des poissons, et l'usage de l'eau pour l'abreuvement des animaux ou les sports nautiques notamment sur le périmètre du Thérain, ses bras, et les plans d'eau qu'ils alimentent, de Songeons à la confluence de l'Oise.

Les communes riveraines concernées sont : Allonne, Angy, Bailleul-sur-Thérain, Balagny-surThérain, Beauvais, Bonnières, Bury, Canny-sur-Thérain, Cires-lès-Mello, Cramoisy, Crillon, Escames, Fontenay-Torcy, Fouquenies, Haucourt, Heilles, Herchies, Héricourt-sur-Thérain, Hermes, Hondainville, Lachapelle-sous-Gerberoy, Martincourt, Maysel, Mello, Milly-surThérain, Montataire, Montreuil-sur-Thérain, Mouy, Rochy-Condé, Saint-Félix, Saint-Leu d'Esserent, Saint-Samson-la-Poterie, Saint-Vaast-lès-Mello, Songeons, Sully, Therdonne, Troissereux, Villers-Saint-Sépulcre, Vrocourt et Warluis.