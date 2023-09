La RN 106 fermée samedi 16 septembre en matinée pour une opération de ramassage des déchets

C'est pour la bonne cause ! Mais prévoyez un petit détour ce samedi 16 septembre, si vous devez emprunter la RN 106 dans le Gard, entre Nîmes et Alès. La Direction interdépartementale des routes Méditerranée (DIRMED) participe à la Journée mondiale du nettoyage de notre planète (World Cleanup Day). L'opération est organisée de 10h à midi, aux abords de la RN 106, au niveau des bretelles de l'échangeur de Dions dans le sens Alès / Nîmes.

La DIRMED rappelle que près d’un Français sur trois jette encore des déchets par la fenêtre de sa voiture, et plus d’un fumeur sur trois jette son mégot par la fenêtre de sa voiture. Par exemple, sur la RN106 entre Alès et Nîmes, 25 tonnes de déchets sauvages (canettes, pneus, batteries, bouteilles d’urine, etc.) sont ramassées chaque année.

Or, jeter des déchets dehors, c’est prendre le risque de polluer la mer, l’eau et les sols, nuire à la biodiversité, déclencher un incendie, ou encore provoquer un accident pour les usagers et les agents de la route

Déviation

Pendant la fermeture de la sortie de Dions (dans le sens Alès / Nîmes), prévue entre 9h45 et 12h30, les usagers de la route sont invités à emprunter la sortie suivante (n° 3 La Calmette) puis la RD936. Pour l’entrée de Dions, il vous faudra emprunter la RD936 puis la bretelle d’accès à la 2x2 voies (n° 3 La Calmette en direction de Nîmes.