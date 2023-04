La Roche-qui-boit : le barrage n'est plus, place aux tritons et reptiles

Tout a été arasé. Après 10 mois de travaux, à Ducey-les-Chéris, dans le sud Manche, le barrage de la Roche-qui-boit et l'usine de production d'électricité ont disparu , La Sélune va maintenant reprendre progressivement son lit naturel. Il s'agissait de reconquérir la continuité écologique de la Sélune depuis sa source jusqu'à la baie du Mont-Saint-Michel.

Les travaux terminés, l'objectif est maintenant celui de la renaturation : autrement dit de favoriser le retour de la faune et de la flore endémique du fleuve et remettre en place des aménagements pour les touristes et les visiteurs.

Il faudra sans doute encore un an pour que tout soit finalisé -notamment des travaux de stabilisation des berges- précise le Préfet de la Manche, Frédéric Périssat, en visite sur le chantier ce 25 avril 2023, mais il précise que dès cet été, en juillet, deux boucles pédagogiques d'un kilomètre et demi chacune seront mises en place au niveau de la base de loisirs de La Mazure et du pont des Biards. Ils montreront comment la biodiversité évolue sur le site.

A Ducey-les-Chéris, le chantier de renaturation de la Sélune est en cours pour permettre le retour de la faune et de la flore endémique du fleuve © Radio France - Jacqueline FARDEL

Des diagnostics en cours sur les espèces présentes

Il faut maintenant étudier comment le fleuve et son environnement vont évoluer en fonction des saisons. On sait déjà que le saumon est revenu dès l'été 2022, l'anguille aussi. Mais le chantier a aussi dévoilé de nouvelles espèces comme les reptiles ou les tritons palmés. Des mares de compensation et des zones d'enrochement ont été créé.

L'ancienne maison des ouvriers a elle été sécurisée pour l'accueil des chauves souris, et des nids artificiels d'hirondelles. Le travail va se poursuivre Hugo Wagner en charge de la maîtrise d'ouvrage à la DDTM " on a une démarche de diagnostics en cours avec des écologues qui vont sillonner la vallée à la recherche d'autres espèces protégées qui ont pu recoloniser le secteur. Il s'agit après qu'on puisse avoir des démarches adaptées, préserver certains secteurs, en ouvrir d'autres à l'homme et à certaines activités comme le kayak . Et revenir aux activités historiques. "

L'ancienne maison des ouvriers est devenue la maison des chauves souris, sur le site de l'ancien barrage de la Roche-qui-boit à Ducey-les-Chéris © Radio France - Jacqueline FARDEL

Aujourd'hui déjà assure Florent Boucard, délégué territorial d'EDF hydro, on peut imaginer, ce qu'était la vallée il y a un siècle. " C'était l'idée, on a travaillé pour ça avec une paysagiste. Les berges ont été reprofilées de la façon la plus fidèle possible. ".

EDF qui était propriétaire du site, va mettre en vente plusieurs parcelles le long de la Sélune.