La Roche-sur-Yon élue capitale française de la biodiversité

C'est La Roche-sur-Yon qui devient la dixième capitale française de la biodiversité. La ville vendéenne succède à Lyon, ancienne détentrice du label. Une dixième édition qui veut récompenser sur le thème de "l'eau et de la biodiversité". La ville recevra ce mercredi sa récompense en main propre à Paris au Salon des Maires et des Collectivités. La municipalité indique qu'une autre cérémonie aura lieu à La Roche-sur-Yon prochainement.

Ce label a vu le jour en 2010, les organisateurs mentionnent "un exemple frappant de restauration et de protection des cours d’eau et zones humides, essentiels à la biodiversité", au sujet de La Roche-sur-Yon. Selon les études de la mairie, plus des deux tiers de la ville sont occupés par des espaces "agricoles et naturels". Du côté de l'équipe en place, Anne Aubin-Sucard, adjointe à la Transition écologique et à l'environnement, parle d'une "vraie fierté" d'obtenir une telle reconnaissance.