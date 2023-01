La Roche-sur-Yon réduit son éclairage à partir de ce lundi

"Quand même c'est important la lumière, surtout dans la nuit". Alexandra habitante quartier des Pyramides à La Roche-sur-Yon craint l'extinction à venir de l'éclairage dans son quartier. A compter de ce lundi seuls les grands axes resteront éclairés de 22h30 à 6h30. Dans le centre-ville à l'intérieur du Pentagone les lumières seront diminuées. Et les quartiers à l'exception des places seront plongés dans le noir. "L'éclairage a coûté à la ville en 2021 650.000 euros, en 2022 plus de 800.000 euros, et si on ne faisait rien 1,7 millions d'euros" justifie Patrick Durand adjoint à la voirie.

La réduction de l'éclairage sera progressive, le temps de régler les 260 armoires électriques de la ville. Elle était en réflexion avant-même la guerre en Ukraine qui a engendré la flambée des coûts de l'énergie explique Anne Aubin-Sicard 1ère adjointe déléguée à la transition écologique et à l’environnement : "L'idée est de généraliser l'équipement en LED peu consommateur d'énergie (actuellement 38% de la ville), il y a des professions qui travaillent la nuit, sur les grands axes, et à l'intérieur du Pentagone l'éclairage est maintenu."

"On y verra plus clair quand on aura tout éteint". Patrick Durand

"Il faut faire des économies, la ville nous montre l'exemple (...) Ca ne me dérange pas au vu de l'enjeu, il y a des endroits où il faut continuer à éclairer, pour des raisons de sécurité, ou sur des lieux symboliques et patrimoniaux" réagissent ces autres habitants. Mais pour connaître les vraies réactions des yonnais Patrick Durand, prudent, répond avec humour : "On y verra plus clair quand on aura tout éteint".

Le détail des mesures prises :

- Grands axes et places > Éclairage toute la nuit

- Centre-ville > Diminution de l’intensité lumineuse à partir de 22h30

- Quartiers > Éclairage jusqu’à 22h30 et à partir de 6h30

- Zones d’activités économiques > Éclairage jusqu’à 22h30 et à partir de 5h