La Rochelle : 10 à 20 kg de déchets récoltés en deux heures dans les eaux du Vieux Port

Épuisette en main, une dizaine de bénévoles de l'association de protection des mers "Echo-mer" arpentent les pontons du Vieux Port de La Rochelle. Deux fois par semaines depuis le déconfinement, ils viennent ramasser tout ce qui flotte et qui n'est pas organique : des bouteilles, du plastique, des masques. Beaucoup de déchets laissés par les touristes, les clients des restaurants de bord de mer, les ostréiculteurs ou les plaisanciers. En deux heures, ils collectent en moyenne 10 à 20 KG, mais tout dépend de la marée, de la fréquentation et de la météo. Lundi dernier, il y avait 50kg dans le bac à la fin de la session de ramassage.

50 kg ont été ramassés lundi dernier © Radio France - Echo-Mer

Reportage avec les bénévoles d'EchoMer Copier

Cette opération dénommée "épuise ton épuisette" a pour but d'alerter les pouvoirs publics et les citoyens. Elle dure depuis plusieurs mois, et chaque fois les quantités de déchets sont impressionnantes, le gisement est comme inépuisable, mais le ramassage n'est pas totalement vain pour David Beaulieu, le président d'Echomer :

David Beaulieu, le président de l'association Echomer Copier

Vu l'engouement des bénévoles, et la quantité de déchets récoltés, Echomer pourrait rendre quotidien son nettoyage du port