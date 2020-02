La Rochelle : carnet rose à points bleus à l'aquarium

C'est un garçon! un mâle de 192 grammes pour treize centimètres de long, qui après sa naissance s'est caché au creux d'un rocher, parmi les rascasses volantes et les étoiles à boutons rouges. Il a été placé en quarantaine sous les regards attentifs des soigneurs et des biologistes du lieu.

Cette raie à points bleus fait partie de la deuxième génération née en captivité. Avant lui son père a vu le jour à La Rochelle, sa mère est issue de l'aquarium de Nancy, en Lorraine.

La raie à points bleus est aujourd'hui classée comme espèce "quasi menacée" selon la liste rouge de l'union internationale pour la conservation de la nature. Les populations présentes dans les zones côtières de la Mer Rouge, de l’Afrique de l’Est et du Pacifique Est tropical sont fragilisées par la pêche intensive et par la destruction des récifs coralliens.