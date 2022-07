La Rochelle, championne de France du prosulfocarbe, herbicide potentiellement dangereux pour la santé

Gros défaut du prosulfocarbe : sa volatilité. On le retrouve dans l'air à 150m du premier champ, selon Atmo Nouvelle-Aquitaine. Et à des concentrations record en France. Photo d'illustration

C'est un record dont La Rochelle se serait bien passée, elle qui prône l'écologie... L'agglomération est championne de France du prosulfocarbe, un herbicide potentiellement dangereux pour la santé humaine, mais largement utilisé en agriculture, pour traiter à l'automne les céréales d'hiver.

Ce sont des concentrations astronomiques qui ont été relevées en 2021 par Atmo Nouvelle-Aquitaine, cet organisme indépendant chargé de surveiller la qualité de l'air, sur son capteur installé aux portes de l'agglomération rochelaise. Une étude qui porte sur l'ensemble de la région, mise en ligne ce vendredi matin. Elle a été présentée en avant-première jeudi soir aux élus communautaires. Ces derniers ont immédiatement demandé au gouvernement un moratoire pour arrêter d'utiliser cette molécule.

Le prosulfocarbe, molécule très volatile

Gros défaut du prosulfocarbe, sa volatilité. Atmo n'a pas installé son capteur en plein champ, mais au cœur d'un village représentatif de la plaine d'Aunis, Montroy. C'est là que certains jours d'automne, les concentrations dans l'air explosent, comme l'explique aux élus de l'agglo rochelaise l'ingénieure d'Atmo Florie Francony : "on des valeurs en prosulfocarbe au mois de novembre, en semaine 44, qui atteignent 268 nanogrammes par mètre cube". Soit sept fois plus que ce qui est observé la même semaine à cent de kilomètres de là, dans la région de Cognac.

La conclusion d'Atmo tombe quelques minutes plus tard : "les concentrations maximales en 2021 de prosulfocarbe, ce sont les plus fortes observées en France." De quoi s'inquiéter des conséquences pour la santé, dans une plaine d'Aunis marquée par un cluster de cancers pédiatriques. Malheureusement les effets du prosulfocarbe sont mal connus, regrette Marc Maigné, médecin et élu référent de l'agglo pour la santé : "par contre, on connaît les effets sur la santé de produits voisins, et ils ne sont pas bons." Et de citer des maladies professionnelles, reconnues par la Mutualité sociale agricole, en lien avec l'exposition à ces pesticides : Parkinson, cancers (leucémies, lymphomes, prostate).

Principe de précaution

"Pour le prosulfocarbe, pas d'étude en population, poursuit Marc Maigné. Par contre, des études en laboratoire sur des cultures cellulaires ont montré des effets délétères sur les chromosomes : des mutations chromosomiques." Ce qui laisse présager le développement de maladies. "Donc il y a un principe qui doit s'imposer à nous, le principe de précaution."

D'où cette motion soumise au votepar le président de l'agglo Jean-François Fountaine, et adoptée à la quasi-unanimité : "le conseil communautaire demande donc un moratoire sur l'utilisation du prosulfocarbe sur son territoire auprès du ministre de l'agriculture". Message directement adressé aux agriculteurs de l'agglo, alors que c'est justement la période pour acheter ce type de molécules en vue de l'hiver.

Réaction de la chambre d'agriculture

Un moratoire c'est bien, mais "ça ne va pas assez loin" regrette l'élu écologiste Jean-Marc Soubeste, qui plaide pour une sortie des pesticides. Plus modestement, la chambre d'agriculture de la Charente-Maritime promettait jeudi soir de substituer le prosulfocarbe, le remplacer dans les champs par d'autres molécules moins volatiles.