Biodiversité : l'eau du port de La Rochelle de super qualité !

Allongé sur un ponton avec les bras presque dans l'eau, Guillaume Eveillard, responsable biologiste à l'Aquarium de la Rochelle, dévisse les attaches d'un des pieux immergés dans le bassin des Chalutiers.

Sous l'eau, ils sont cinq tubes de béton d'1,5 mètre à attendre d'être découverts depuis septembre 2021. Cinq autres pieux ont été immergés dans le port des Minimes, dans les mêmes conditions.

Avant de pouvoir étudier les pieux de béton, il faut pouvoir les détacher de leur support... © Radio France - Sophie PODEVIN

Le directeur général de l'Aquarium est heureux de voir l'issue de cette expérience en extérieur. "L'avantage de la nature, c'est que c'est la surprise", se réjouit Mathieu Coutant. "Là sur le premier mètre, on voit des algues et une certaine faune, et puis on voit sur le bas du pieux toutes les ascidies qui sont colonisées et qui ont bien grandi. En sept mois, leur croissance est impressionnante, je suis ravi."

Mathieu Coutant a hâte de montrer au public la grande variété de la biodiversité locale. Ce projet permet en effet de faire découvrir la faune et la flore marine au public, mais aussi de démontrer la bonne santé des eaux portuaires.

Mathieu Coutant, directeur général de l'Aquarium de La Rochelle Copier

La biodiversité qui s'est développée en seulement sept mois est impressionnante, et varie d'un pieu à l'autre. © Radio France - Sophie PODEVIN

Les cinq pieux de béton sont ensuite transportés dans une caisse avec un fond en mousse et de l'eau, jusqu'au bassin de l'Aquarium où ils entameront la suite de leur développement.

Le public peut désormais contempler le résultat de la colonisation des pieux dans le secteur "Atlantique" au début de la visite. Guillaume Eveillard espère que ces nouvelles espèces continueront de se développer. Depuis plusieurs mois, du phytoplancton est d'ailleurs en culture pour nourrir ces nouveaux occupants.

La faune et la flore marine est protégées pendant le transport grâce à une mousse dans le fond du bac. © Radio France - Sophie PODEVIN

Les cinq autres pieux de béton ont été sortis du port des Minimes ce mardi 3 mai après-midi... avec une faune et une flore très différentes à leur surface !