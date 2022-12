La Rochelle : les riverains de Villeneuve-les-Salines ne reconnaissent plus leur Marais de Tasdon

Perplexité et inquiétude autour du Marais de Tasdon "renaturé", ce puits de carbone naturel bordé par les quartiers rochelais de Villeneuve-les-Salines, Tasdon et la commune d'Aytré. Au terme d'un grand chantier, la ville de La Rochelle a recréé le lien entre le marais et la mer et protéger la biodiversité sur les 13 hectares de zones humides. Un changement de paysage qui ne passe pas pour ceux qui sont aux premières loges.

Les riverains du quartier de Villeneuve-les-Salines le martèlent. Ils ne reconnaissent plus leur marais de Tasdon. Pire, des fissures sont apparues sur certaines maisons à proximité immédiate du marais. La renaturation du site combinée aux épisodes de sécheresse peuvent-ils expliquer le phénomène ? Ce sera aux experts de trancher.

La renaturation du marais de Tasdon inquiète les riverains de Villeneuve-les-Salines © Radio France - Eric Le Bihan

"Les gens étaient très attachés à ce paysage presque lacustre"

En attendant, il vaut mieux le voir pour le croire. Ils ont donc convié l'adjointe au maire de La Rochelle en charge de la nature en ville et de la biodiversité à faire un point de situation sur site. Chantal Vetter était accompagnée d'Eric Pesme, directeur adjoint du service "nature et paysage", qui avait le mauvais rôle de répondre aux critiques et aux doléances tout en défendant le changement. Un chantier à plus de 5 millions d'euros , visant à améliorer la biodiversité par l'implantation de nouvelles espèces de végétaux, de poissons et d'oiseaux. L'objectif est aussi d'en faire un "puits de carbone", capable d'absorber du CO2 et lutter contre l'effet de serre. Mais il est encore trop tôt pour en mesurer les vertus.

Le dialogue a eu bien lieu pendant près d'une heure et demi dans un climat bienveillant mais frisquet. France Bleu La Rochelle a assisté à ces échanges "cordiaux" au bord du marais à l'invitation de Jean-Yves Gautier-Bret, le porte-parole des riverains du marais. "Les gens étaient très attachés à ce paysage presque lacustre, aujourd'hui le lac a disparu et avec ça, il y a toutes les questions que vous entendez sur les espèces, la faune, la flore, les prédateurs." Pas facile à convaincre ces riverains, nostalgiques du paysage ou des parties de pêche de poissons d'eau douce.

Ce sont surtout les "anciens" qui ont pris la parole. Michel, 91 ans, en a gros sur le cœur. "C'est une honte d'avoir massacrer la source de la Moulinette. Moi j'ai 91 ans, je suis né dans un marais, je pensais finir mes jours dans un marais, ce n'est plus un marais, c'est une carrière [...] De l'autre côté, on fait un beau marais, on a pris la saleté et on l'a mise sur Villeneuve". Le monsieur nature et paysage défend l'intérêt de cette transformation. "Vous dites que c'est une carrière, mais on retrouve des espèces qu'on ne voit pas ailleurs. On trouve des avocettes, des échasses...", argumente Eric Pesme aussitôt interrompu et contesté sur la présence des avocettes, naturellement moins présentes l'hiver pour cause de migration.

Une fissure est apparu dans le salon d'Alain depuis la fin de l'été © Radio France - Eric Le Bihan

Des nouvelles fissures liées à l'assèchement du marais ?

Et les fissures récentes sur les maisons, on en parle ? Là encore, impossible de tirer des conclusions hâtives, mais les riverains ont de sérieux doutes. La "renaturation" du site combinée à la sécheresse estivale ont-elles fragilisé les habitations posées sur le sol argileux ? Les échanges se poursuivent. Les divergences demeurent. Alain s'extirpe du groupe de mécontents et m'amène dans la maison qu'il habite depuis 28 ans à proximité du marais. Une grande fissure verticale et horizontale fend le mur qui sépare le couloir d'entrée du salon. "Nous avons découvert cette fissure à la fin de l'été. Elle a tendance à s'agrandir. Nous ne sommes pas des spécialistes, mais on pense que c'est lié à l'assèchement du marais."

Et Alain n'est pas le seul riverain à constater des dégâts. D'autres maisons présentent des fissures plus ou moins récentes. Les experts déjà sollicités et rassurants sont invités à revenir sur place pour revoir leur copie. La plupart des riverains sont lucides, il n'y aura pas de retour en arrière pour les gens du marais de Tasdon. Tout juste quelques aménagements possibles à la marge pour éviter l'effet "carrière" et retrouver un site au mieux à "blanc d'eau", lorsque les précipitations le permettront. Le marais a changé, il faudra s'y habituer. Avec ou sans eau. Qu'elle soit douce ou salée. A l'image de cette réunion in situ, en fait.