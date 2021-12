La rue des Jacobins à Amiens coupée à la circulation jusqu'à nouvel ordre

La circulation s'annonce compliquée dans le centre-ville d'Amiens ce mardi. La rue des Jacobins est coupée à la circulation.

"Les espaces publics du centre-ville d’Amiens comportent des réseaux souterrains d’évacuation des eaux pluviales qui sont régulièrement inspectés. Ce jour, l’inspection d’un ouvrage en brique, situé sous la rue des Jacobins au niveau de l’entrée du parking, a mis en évidence des fissures et un décalage qui nécessitent une consolidation immédiate", précise la mairie dans un communiqué.

L’accès à la rue des Jacobins est donc interrompu et une déviation est mise en place pour les voitures et les bus, via la rue de la République (mise à sens unique avec interdiction de tourner à droite depuis la rue Alphonse-Paillat), le Mail Albert 1er et la rue des Otages. Le parking des Jacobins reste accessible. La rue des Jacobins reste également accessible en aval par la rue Sire Firmin Leroux.

Des panneaux vont être installés pour inciter les livreurs à passer par les rues des Otages, du Cloître de la barge et Sire Firmin Leroux pour assurer les livraisons des commerces du centre-ville.

Une expertise est actuellement en cours pour évaluer l’ampleur et la durée des travaux à réaliser sur l’ouvrage.