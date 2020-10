La saison des cèpes sera-t-elle exceptionnelle dans les Landes ?

Comme dit l'adage, en ce moment, dans la forêt landaise, il n'y a qu'à se baisser pour en ramasser ! Les photos de cèpes et de récolte exceptionnelle fleurissent sur les réseaux sociaux ces derniers jours. La saison du cèpe démarre donc très fort mais cela veut-il dire que nous avons déjà quasiment tout ramassé ou le cèpe nous réserve-t-il encore de belles cueillettes ?

Un cas d'école pour ce début de saison

Si la récolte est si belle et généreuse en ce début octobre 2020, c'est parce que les conditions météo des deux semaines précédentes ont été parfaites. "C'est vraiment un cas d'école cette année : un choc très violent de températures et beaucoup de pluie, c'est remarquable pour qu'il y ait une sortie. C'est donc normal d'avoir trouvé autant de cèpes ces derniers jours" explique Frédéric Placin, un scientifique qui étudie le champignon roi depuis plus de 20 ans dans sa boletière expérimentale de Biscarrosse. Cependant, selon lui, il faut se dépêcher à faire des conserves car le phénomène ne va pas durer.

Une saison pas si exceptionnelle à cause de la météo du printemps

Frédéric Placin ne fait, effectivement, pas le pari d'une saison exceptionnelle. Le chercheur se base sur les relevés météo de sa parcelle expérimentale pour se projeter sur cet automne. La cueillette 2020 ne sera pas hors-norme car le printemps a été très pluvieux tandis que l'été a été ultra sec . "Ça sort beaucoup d'un coup en ce moment mais après ça devrait se calmer. Les paramètres climatiques n'ont pas été très bons cette année. On a eu beaucoup trop de pluie au printemps. On a eu une sécheresse estivale remarquable, ça c'est bon. Mais les deux phénomènes sont antagonistes donc c'est un peu compliqué de prédire des choses cette année. Je dirai que ce sera une année moyenne, sans plus" conclut Frédéric Placin. Il devrait même y avoir 5 fois moins de cèpes que l'an dernier dans les Landes selon le scientifique de Biscarrosse.