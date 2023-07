La saison des feux de forêt est loin d'être terminée, vigilance accrue toujours de rigueur dans le Gard

Les sapeurs-pompiers du Gard conservent la plus grande des vigilances alors que le risque incendie est toujours présent en cette fin de mois de juillet. Les precipitations du mois de juin ont permis d'éviter un trop grand stress hydrique de la végétation. On estime d'ailleurs que de telles précipitations, ont permis de gagner trois semaines sans sinistres majeurs en termes de feux de forêt. Mais il n'a pas plu depuis, ce qui augmente la probabilité du risque. D'où la nécessité d'une surveillance accrue, à l'horizon, sur le terrain, et pour les particuliers.

ⓘ Publicité

L'intérieur de la tour de guet de Brouzet-lès-Alès (Gard). © Radio France - L Labastrou

Parmi les moyens de surveillance, il y a les tours de guet. Il y en a quatre dans le Gard (dont le Vigan, Genolhac). Celle située sur le Mont Bouquet (Brouzet-lès-Alès) est haute de 240 m, elle permet une visibilité exceptionnelle sur la majeure partie du département du Gard. Valentin Dussolier est à la surveillance, de 11h à 19h, depuis 12 ans. "On voit à 360 degrés, on est un peu les yeux du département ici [...] Chaque minute compte quand on détecte une fumée."

"De la haut, on voit près de 80% du territoire gardois". © Radio France - L Labastrou

loading

Au pied de la tour de guet du Mont Bouquet, les Dangel 4X4

La tour de guêt du Mont Bouquet est accompagné de véhicules de terrain pour la primo intervention, les fameux Dangel 4X4, il y en a 23 dans le departement du Gard. Jérémy Ferrand, agent ONF, effectue toujours les patrouilles en compagnie d'un sapeur-pompier.

"Une patrouille pour lever les doutes". © Radio France - L Labastrou

loading

Des utilisateurs des massifs forestiers gardois avertis

Il est agréable en été de se promener dans les riches massifs forestiers du département du Gard. Et en matière de déplacement, le promeneur ne doit pas oublier de consulter, sur internet, la carte quotidienne du risque incendie de forêt (notamment sur le site de la préfecture du Gard). Carole Troy, de l'antenne gardoise de l'ONF, explique qu'elle est "utile pour connaître si on a le droit ou pas de venir se balader en forêt".

Carole Troy de l'Office national des forêts. © Radio France - L Labastrou

loading