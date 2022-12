La Saône-et-Loire placée en vigilance orange "neige et verglas" à partir de 0h ce mardi 13 décembre

Dans son communiqué, la préfecture de Saône-et-Loire évoque une nouvelle offensive hivernale générant des problèmes pour la circulation routière.

ⓘ Publicité

Situation générale

A la suite d'un épisode de froid sensible, une perturbation gagne la région par le sud et engendre un épisode de neige suivi de pluies surfondues. Observations notables : les températures relevées en début d'après-midi du lundi étaient partout négatives comprises entre -5 et -2°C. Une perturbation hivernale aborde le sud de la Bourgogne-Franche-Comté en deuxième partie de nuit de lundi à mardi.

Plusieurs centimètres de neige attendus

Cette perturbation apporte tout d'abord des chutes de neige jusqu'en plaine en Saône-et-Loire : on attend de 1 à 3 cm par endroit en quelques heures. Localement sur le sud du département, les cumuls atteignent jusqu'à 5 cm. En toute fin de nuit de lundi à mardi, des précipitations verglaçantes remplacent la neige sur le Mâconnais et le Charolais. Ces pluies verglaçantes gagnent ensuite vers le nord et l'est du département en cours de matinée.

A noter que le nord-ouest du département (Autunois et Morvan) est moins concerné par cet épisode hivernal. Ces pluies verglaçantes persistent jusque dans l'après-midi de mardi, voire mardi soir, avec l'évacuation des précipitations par l'est.