Les allergiques aux pollens de graminées ne s'y trompent pas. La région Auvergne-Rhône-Alpes est en rouge. En pleine épidémie de Covid 19, le masque est d'autant plus recommandé.

La Savoie et la Haute-Savoie en vigilance rouge aux pollens des graminées

Yeux qui coulent, nez qui gratte, toux d'asthmatique, éternuements... Si vous aviez un doute en voyant voltiger dans l'air toute une série de duvets, la présence de pollens de graminées est à son maximum en Savoie et en Haute-Savoie, selon la carte du réseau de surveillance aérobiologique. Le risque de développer une allergie est de 5 sur 5.

Présents également dans les deux départements à un niveau 2 : les pollens de plantain et d'oseille. Les pollens de chêne sont plus marqués en Haute-Savoie, mais là aussi, on est seulement au risque 2.

Le port du masque est d'autant plus recommandé

L'air est donc chargé en allergène potentiel et cela provoque des éternuements incontrôlés. En pleine période d'épidémie de Covid 19, il est d'autant plus recommandé de porter un masque au cas où l'on serez porteur asymptomatique ou si vous croisez un porteur qui éternue vers vous. Il faut aussi ne pas hésiter à consulter par téléphone votre médecin si vous avez un doute. Nez qui coule, maux de tête, toux... ce n'est pas le signe forcément d'un Covid 19 mais d'une simple allergie.

Ne pas suspendre les traitements pour les allergies est recommandé par les médecins. L'association Asthme et Allergie recommande aux asthmatiques chroniques qui prennent des traitements de fond à base de corticoïdes de ne pas suspendre leur traitement, même si l'usage des corticoïdes aggraverait le risque d'exposition au Coronavirus.