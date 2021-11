Météo France place ce samedi après-midi onze départements français en vigilance orange pour neige et verglas. Nos départements de la Savoie et de la Haute-Savoie sont concernés. Des nouvelles chutes de neiges sont attendues dans la nuit de samedi à dimanche.

La Savoie et la Haute-Savoie placées en vigilance orange par Météo France

Risque de verglas et de neige dans nos Pays de Savoie.

"Épisode non exceptionnel, mais suffisamment notable pour engendrer des perturbations" voici ce qu'indique Météo France sur son site internet. Par conséquent, onze départements français sont placés en vigilance orange pour neige et verglas dont la Haute-Savoie et la Savoie.

Ce samedi, il neige faiblement des Alpes aux Pyrénées dès 500 à 800 m d'altitude du nord au sud, mais l'épisode neigeux devrait s'intensifier dans la nuit sur les Alpes et le Jura en fin de nuit, dès 300 à 400 m. "Ces précipitations vont perdurer jusqu'à lundi matin, en perdant progressivement de leur intensité" selon Météo France.

On pourrait avoir un beau manteau de neige, entre 20 et 40 cm au-dessus de 800 mètres d'altitude et 5 à 10 cm en fonds de vallées alpines.