La Savoie et la Haute-Savoie placées en vigilance jaune canicule

La chaleur étouffante se prolonge en Europe et débarque dans le Sud-Est de la France. La Savoie et la Haute-Savoie sont placées en vigilance jaune canicule ce mardi par Météo France. Au total, 16 départements sont concernées par cette alerte, valable toute la journée de mardi. Sept autres départements sont placés en vigilance orange.

Plan d'organisation des secours

La préfecture de la Haute-Savoie a activé ce lundi après-midi son dispositif spécifique d'organisations des secours (ORSEC) "vagues de chaleur". Ce dispositif permet la mobilisation de l'ensemble des services pour mettre en œuvre des mesures et actions de prévention et de prise en charge de la population, et tout particulièrement les personnes fragiles et vulnérables.

Il est recommandé de bien s'hydrater, au moins un litre et demi d'eau par jour et par personne, et de limiter les activités physiques à l'extérieur sous la chaleur. Une vigilance orages est également mise en place par Météo France pour ce mardi. Récemment, les fortes chaleurs ont amené de violents orages dans nos deux départements.