La vigilance sécheresse déclenchée en Savoie, les habitants appelés à économiser l'eau

Une semaine après la Haute-Savoie, la Savoie est à son tour placée en vigilance sécheresse. Le niveau des nappes et le débit des cours d'eau ont beaucoup baissé ces dernières semaines et sont trop bas pour la période. Les habitants sont appelés à économiser au maximum l'eau.

La Savoie est désormais placée en vigilance sécheresse et rejoint ainsi la Haute-Savoie. La faute à la période de chaleur que l'on a connue entre la mi-mars et la fin avril. Malgré un mois de mai plus humide, le niveau des nappes et le débit des cours d'eau sont trop bas pour la période.

Peu de pluie et une chaleur qui va perdurer

Concernant les nappes d’eau souterraine, la préfecture de Savoie annonce que "les niveaux sont satisfaisants pour la nappe de l’Isère mais le constat est plus mitigé pour la nappe de Chambéry, dont les niveaux sont tout juste moyens. _L’état actuel des milieux aquatiques amène donc à être vigilant_, d’autant que les prévisions météorologiques ne prévoient pas de précipitations importantes dans les 10 prochains jours, ainsi que des températures relativement élevées."

Besoin d'économiser l'eau

La vigilance sécheresse étant désormais déclenchée, le préfet appelle ainsi la population a économiser l'eau, "y compris dans le contexte particulier d’urgence sanitaire que nous connaissons actuellement". Il n'y a par contre, pour l'instant, pas de mesure particulière imposée aux habitants. En revanche, elles pourront être prises si la situation ne s'améliore pas.