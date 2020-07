La saxifrage œil-de-bouc: une fleur très rare de retour en Franche-Comté

Une plante disparue depuis quelques années est en cours de réimplantation en Franche-Comté. Baptisée la saxifrage œil-de-bouc, cette fleur en grand danger d'extinction est réintroduite, depuis 2017, dans onze sites dans le Haut-Doubs et le Haut-Jura.

Onze sites dans le Haut-Doubs et le Haut-Jura abritent les nouvelles fleurs réimplantées

Il y a quelques années, on ne pouvait plus retrouver sa trace. Mais depuis 2017, c'est le Conservatoire botanique national de Franche-Comté qui la réimplante. Un programme de réintroduction qui concerne la saxifrage œil-de-bouc: une fleur implantée dans onze stations situées dans le Haut-Doubs et le Haut-Jura.

Une énorme régression au fil des années

Il y a un siècle, la Franche-Comté rassemblait des dizaines de milliers de saxifrage œil-de-bouc, réparties sur 40 stations. En 2017, la plante avait quasiment disparu. "On peut presque être sûrs que le changement climatique y est pour beaucoup dans cette disparition. La plante a également été victime de prélèvement par des botanistes et des passionnés dans le siècle dernier", explique Justine Amiotte-Suchet du Conservatoire botanique de Franche-Comté.

La réintroduction de la saxifrage oeil-de-bouc se déroule bien avec un taux de réussite de 94% - Cedric Bouvier

10 000 plantes d'ici 2027

Le programme, lancé en 2017, présente un taux de réussite de 94%. La majorité des fleurs réimplantées ont survécu "malgré des étés assez chauds", se réjouit Justine Amiotte-Suchet. D'ici 2027, le Conservatoire botanique espère réintroduire 10 000 nouvelles plantes dans le territoire franc-comtois.