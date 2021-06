La scierie des Géants de Craon choisie pour reconstruire la flèche de Notre-Dame de Paris

C'est un défi incroyable pour Mickaël Renaud. Moins d'un an après avoir ouvert la scierie des Géants à Craon, l'Office National des Forêts l'a contacté pour découper des dizaines de pièces en bois pour la reconstruction de la flèche de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Jeudi 24 juin, des troncs de 25 mètres de long sont arrivés à Craon depuis la Sarthe. La découpe de ces gigantesques rondins nécessite un aménagement inédit de la scierie.

Les troncs sont sur le chemin pour aller à la scierie des Géants - Christophe Langouet

"Le hangar de la scierie est conçue pour accueillir des troncs de 17 mètres de long, sauf que là, les rondins font 25-26 mètres", décrit Mickaël Renaud, charpentier de formation. "Alors nous avons agrandi le bâtiment et nous allons faire du sur-mesure pour faire des pièces d'exceptions", ajoute-t-il. "Nous allons recevoir 80 troncs, de 25 mètres chacun, d'un mètre de diamètre, et chacun pèse environ 15 tonnes", annonce le patron de 38 ans.

Pour décharger les troncs, Mickaël Renaud a fait appel à deux grues - Mickael Renaud

Participer à la reconstruction d'un monument historique

Sa plus grande fierté, est de participer à la reconstruction de cette flèche tombée le 15 avril 2019, des suites d'un incendie dévastateur. "Ce qui est super, c'est que ces arbres ont plus de 300 ans, et qu'aujourd'hui, on va les transformer pour qu'ils vivent encore 300 ans sur la cathédrale Notre-Dame de Paris", se réjouit Mickaël Renaud. "C'est ce qui me passionne dans ce métier, c'est de participer au maintien de notre patrimoine à travers la restauration des monuments", explique ce dernier.

C'est avec cette machine, que les troncs vont être découpés - Mickael Renaud

Mickaël Renaud prévoit deux jours pour la découpe d'un seul tronc. Le chantier devrait donc durer plusieurs semaines avant que les pièces découpées ne soient envoyées sur Paris, pour permettre la reconstruction de la flèche de Notre-Dame de Paris.