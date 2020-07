La sécheresse 2019 a fait disparaître la truite fario de certains cours d'eau creusois

Il s'agit pour le moment d'un simple échantillonnage, réalisé sur quatre cours d'eau du département qui ont connu une période d'assec l'année dernière à cause de la sécheresse : Le Verreau et son affluent le Rio Buzet, près de Clugnat, le Vigeville et l'Arfeuille près d'Aubusson. L'Agence française de biodiversité y a réalisé des inventaires piscicoles grâce à la technique de pêche électrique qui permet d'avoir une bonne connaissance de la population de poisson présente dans la rivière.

Dans le Verreau et le Rio Buzet, l'Agence n'a malheureusement pas trouvé de truitelles, ces petites truites qui auraient montré que l'espèce aurait réussi à se reproduire malgré les conditions extrêmes imposées par la sécheresse des deux hivers précédents. Etant donné que des ouvrages humains en aval empêchent la recolonisation naturelle, il faut se rendre à l'évidence : sans intervention humaine, il n'y aura plus de truites fario dans ces rivières. A noter que d'autres espèces de poissons ont survécu, toute la vie n'a heureusement pas disparu.

La truite fario a survécu dans certains cours d'eau, malgré la période d'assec

Dans le Vigeville et l'Arfeuille, et c'est plutôt une surprise, les truites ont réussi à survivre et à se reproduire. L'Agence française de biodiversité a trouvé des truitelles. Des truitelles qui sont d'ailleurs plutôt de bonne taille pour l'époque, elles ont environ un mois d'avance.

Il s'agit donc d'une première étude, menée sur seulement quatre cours d'eau, impossible d'en tirer pour le moment des conclusions pour l'ensemble de la population de truites du département.

Mais cette étude permet à la fois de constater que la disparition des truites fario, espèce emblématique qui abondait dans les ruisseaux creusois il y a encore 50 ans, est effective dans certains cours d'eau et de constater également que l'espèce peut survivre malgré des conditions très compliquées pour sa reproduction.