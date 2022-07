La sécheresse a 6 semaines d'avance en Meurthe-et-Moselle par rapport aux étés chauds des dernières années

Les chiffres relevés par l'Office français de la biodiversité (OFB) en Meurthe-et-Moselle sont dans la lignée de ceux des dernières années, voire même plus en avance. Il estime que l'état des cours d'eau ressemble à celui constaté habituellement fin août ou début septembre lors d'un été chaud. "Sauf que cette fois-ci, l'été est encore long. On ne peut pas compter sur les pluies d'automne pour renflouer les rivières", confie Eric Sabot, le chef de l'OFB en Meurthe-et-Moselle.

Des rivières à sec

Ce lundi, il est venu constater les dégâts à la Natagne, un affluent de la Moselle, dont le débit s'est complètement arrêté en juillet. "Je suis venu il y a un mois. On était sur une situation préoccupante mais il y avait encore un écoulement qui assurait le chemin entre la source et la Moselle", déplore-t-il.

Désormais, plus une goutte d'eau n'arrive donc jusque dans la Moselle via la Natagne. Un phénomène qui a des conséquences très graves, même si à vue d'œil, le niveau de la Moselle a l'air plutôt correct. "Les centrales hydroélectriques sont toutes à l'arrêt à cause d'un débit trop faible, donc on n'a pas de production d'énergie."

Une situation généralisée

Depuis 2017, seule 2021 a été une année excédentaire en eau en Meurthe-et-Moselle. Et plus précisément, depuis juillet 2021, les mois de décembre et avril ont été les seuls à collecter plus d'eau que d'habitude. Cette année, le mois de juillet est en grand déficit : seuls 4 millimètres de précipitation constatés à Nancy par exemple, soit 90% de déficit par rapport à la norme.

Certains arbres ne peuvent plus puiser d'eau en bordure de rivière. © Radio France - Arthur Blanc

Responsabilité collective

Selon l'OFB, 10% seulement des cours d'eau ont actuellement un écoulement acceptable. Un chiffre qui monte à 30% si l'on regarde à l'inverse les rivières en état d'asséchement total. Pour l'heure, les restrictions d'eau restent celles d'une alerte renforcée. Mais la Préfecture n'exclut pas à terme de monter en niveau de crise, le plus élevé possible. "Mais ça pourrait impliquer des conséquences économiques puisque les entreprises et les industries seraient contraintes à réduire leur consommation d'eau et donc leur activité", explique Julien Le Goff, secrétaire général de la Préfecture de Meurthe-et-Moselle.

Pour éviter d'en arriver là, Julien Le Goff en appelle à la responsabilité de chacun. Chaque citoyen doit respecter à la lettre les consignes actuelles, explique-t-il. "Nul besoin de faire tourner la machine à laver ou le lave-vaisselle quand ils ne sont pas plein. Nul besoin de prendre une douche trop longue. Nul besoin d'aller puiser dans la rivière en croyant éviter les restrictions puisqu'il s'agit du même circuit d'eau." Les contrôles menés par l'OFB vont donc se multiplier dans les jours à venir.

Déplacement de populations

Cette dernière envisage carrément de mener des expériences inédites en Meurthe-et-Moselle, notamment dans la vallée de l'Orne, la plus touchée par la sécheresse. C'est là que vit une espèce protégée : la mulette épaisse, une sorte de moule de ruisseau. Sa population est en chute libre à cause du manque d'eau, Eric Sabot va donc tenter dans les deux prochaines semaines, de déplacer de nombreux spécimens pour essayer de repeupler l'Orne. "Et encore, va-t-on trouver des milieux qui peuvent encore accueillir des espèces ?", se demande-t-il. A raison de 2 jours par semaine, les agents vont donc essayer de dénicher les lieux les plus adaptés.