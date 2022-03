La sécheresse atteint déjà des niveaux inquiétants dans l'Indre

La sécheresse pourrait frapper durement l'Indre en 2022. Les pouvoirs publics et associations de défense de l'environnement évoquent des indicateurs particulièrement inquiétants. Si l'on examine la pluviométrie, on accuse déjà un déficit de plus de 60% . On se retrouve en fait aux mêmes niveau qu'en début de l'année 2019, année terrible pour l'Indre. Des cours d'eau totalement asséchées, de gigantesques feux de végétation, et des pénuries locales d'eau potable. L'été avait été particulièrement difficile.

Pas assez de pluie pendant l'hiver

Les nappes phréatiques ne se sont pas assez remplies cet hiver, en raison de trop faibles précipitations. Mis à part pendant le mois de décembre, il a plu moins que les années précédentes tous les mois depuis octobre. La pluviométrie moyenne du mois de février est de 31,9 mm soit un déficit d'environ 15 mm par rapport aux années précédentes, précise également la DDT de l'Indre. "Du point de vue des seuils de restrictions, les débits de la Trégonce et de la Ringoire viennent de dépasser respectivement le seuil d'alerte renforcé et le seuil de crise pour la gestion hors volumétrique." détaille également la DDT.

Depuis l'automne, on accuse un déficit de pluie quasiment tous les mois - Direction départementale des territoires de l'Indre

"La recharge hivernale en eau ne s'est pas du tout faite. Le niveau des nappes est quasiment similaire à la situation que nous avions rencontrée en 2019" alerte Rik Vandererven, directeur départemental des territoires de l'Indre. "Si on va vers un printemps et un été normal, on aura de nouveau des rivières coupées, parce que là, les niveaux sont inférieurs à des niveaux qui remontent à 20 ans parfois sur les rivières et les nappes également" déplore Christian Toussaint, membre du groupe eau au sein d'Indre Nature. Autrement dit : il faudrait qu'il pleuve abondamment ces prochains moins, au delà des normales, pour éviter un été compliqué.

Eviter le scénario de 2019

Les autorités font le rapprochement entre ce début d'année 2022 et 2019. La crainte absolue, la priorité de la DDT, c'est de ne pas revivre la pénurie d'eau potable qui était survenue dans le secteur de Buzançais. "On a alimenté les gens avec des bouteilles d'eau, des citernes d'eau" rappelle le directeur départemental de l'Indre Rik Vandererven. "L'autre inquiétude, c'est par rapport à la qualité biologique de nos rivières. Lorsqu'il n'y a plus de débit dans les cours d'eau, c'est toute la vie biologique de ces rivières qui disparaît" poursuit le directeur départemental. En effet, certaines espèces ont déjà subies les conséquences de cet asséchement : "On a perdu par exemple tous les saumons de la Creuse, on est en train de perdre la truite fario dans le département" précise Christian Toussaint, d'Indre Nature.

Le sud du département est particulièrement touché par les épisodes de sécheresse, et c'est une nouvelle fois là que les indicateurs sont globalement au plus bas. On y retrouve "l'amont des rivières (...) Ce sont des zones très fragiles, qui dépendent uniquement de la pluviométrie" explique Hélène Catalifaud responsable du service planification risque eau nature à la DDT.

Une tendance de fond

Les épisodes de sécheresse se succède dans l'Indre. Mis à part l'année 2021, exceptionnelle en termes de pluviométrie, on est désormais chroniquement en déficit d'eau. La DDT réfléchit aux moyens à mettre en place pour limiter au maximum les pertes de cette ressources; avec la généralisation par exemple de bassins d'infiltration pour que l'eau de pluie réalimentent directement les nappes. Mais le levier numéro 1 reste l'économie de la ressource. Une question sensible, qui concerne plus particulièrement les industriels et les agriculteurs, grands consommateurs de la ressources, mais aussi les particuliers.

Les restrictions d'usage de l'eau sont souvent mal vécues, pourtant elles seront sans doute de plus en plus nécessaires dans les années à venir. Christian Toussaint, d'Indre Nature, aimerait qu'il y ait une prise de conscience collective sur le sujet : "Il faut qu'il y ait un consensus important, et arrêter de parler d'écologie punitive. On y est déjà ! On a déjà perdu certaines espèces" s'agace celui qui est également au directoire eau de France Nature Environnement en Centre-Val-de-Loire.

Face aux différents indicateurs alarmants, la DDT travaille d'ores et déjà sur des mesures de vigilance, avant de passer éventuellement aux restrictions, si la situation ne s'améliore pas.