La sécheresse complique l'ouverture de la chasse en Touraine

Indre-et-Loire, France

L'ouverture de la chasse, c'est ce dimanche à 9H00 en Indre et Loire. Il y a 17 000 chasseurs en Touraine aujourd'hui. Petite nouveauté: 60% d'entre eux ont passé et obtenu la validation de leur permis national contre 5% encore l'an dernier. Mais la grande inquiétude c'est l'état du gibier à cause de la sécheresse. Est-ce que les faisans, les perdrix et les lapins de garenne ont bien supporté de ne pas avoir suffisamment de réserves en eau pour s'abreuver? A priori, la réponse est oui, selon le président de la fédération départementale de chasse Alain Belloy.

Ils sont capables de prendre l'eau en petite quantité dans des endroits qu'on ne soupçonne pas. Une bonne rosée le matin et les oiseaux vont pouvoir s'abreuver en eau de même que les chevreuils -Alain Belloy

Avec la sécheresse qui a transformé les plaines de Touraine en désert, le gibier s'est réfugié dans les zones ombragées. Et comme l'odorat des chiens va être perturbé par l'absence d'humidité, les chasseurs ne s'attendent pas à une grande ouverture, loin de là.

Il n'a pas poussé un brin d'herbe depuis deux mois dans la plaine, c'est donc un vrai désert. Et faire travailler les chiens dans ces conditions là, avec la poussière et le sol sec, çà va être compliqué. Il faut une humidité relative du sol pour que les chiens puissent repérer l'odeur du gibier -Alain Belloy, président de la fédération de chasse en Indre-et-Loire

Ce gibier qui se cache en sous-bois, là où il y a de l'ombre, il va donc falloir le débusquer. Car il est là, en nombre, la sécheresse n'ayant pas apporté de surplus de mortalité, selon les chasseurs.

On a eu des bonnes reproductions en faisans. Cela va être vraiment joli à voir. On va avoir aussi beaucoup de lièvres et lapins en plaine. Par contre, avec les perdrix on a un déficit important de reproduction dans notre département.

Il ne faut pas s'attendre pour autant à de grands tableaux de chasse ce dimanche en Touraine. La chasse restera ouverte pour une durée de 5 mois jusqu'au 29 février 2020, sauf pour la perdrix qui ne pourra plus être chassée après le 30 novembre de cette année et pour le faisan dont la chasse sera close au 5 janvier 2020.