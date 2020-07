La sécheresse dans l'Yonne entraîne les premières mesures de restrictions d'eau

La sécheresse de ces derniers jours dans l'Yonne oblige la préfecture à imposer ses premiers seuils de restriction d'eau. Sont concernés les secteurs du Serein (amont), de l'Armancon (amont), de la Cure, du Cousin, du Tholon-Ravillon-Vrin-Ocques et de l'Ouanne-Loing.

La préfecture de l'Yonne a ordonné depuis lundi 6 juillet plusieurs mesures de restriction d'eau dans certains secteurs du département. Les bassins concernés par ces seuils sont ceux du Serein, de l'Armançon, de la Cure, du Cousin, du Tholon-Ravillon-Vrin-Ocques et de l'Ouanne-Loing. Cela équivaut au sud-est de l'Yonne (de Tonnerre à Avallon) et au sud-ouest (de Joigny à Saint-Fargeau).

La préfecture indique que « le département de l’Yonne a été placé en vigilance sécheresse par arrêté préfectoral le 5 juin dernier. Les précipitations orageuses du mois de juin ont permis de stabiliser la situation hydrologique. Toutefois, le retour d’un temps sec et les températures élevées enregistrées ces derniers jours ont favorisé une baisse des débits des cours d’eau ».

Interdiction de laver sa voiture chez soi ou d'arroser ses plantes

Seront interdits entre 8 heures et 19 heures l’arrosage des potagers, jardins, pelouses, espaces verts, terrains de sport, de golf, le lavage des façades, toitures, voies et trottoirs ainsi que des prélèvements destinés à la production d’hydroélectricité dans les canaux ou conduites de dérivation, explique la préfecture. Cet arrêté préfectoral oblige les automobilistes à laver leurs véhicules dans les stations professionnelles, mais plus à son propre domicile.

Des mesures de restriction d'eaux concernent également les usages agricoles. Il est désormais interdit d'irriguer des grandes cultures, cultures fourragères, cultures légumières de plein champ. Des prélèvements en cours d’eau, nappes d’accompagnement et eau souterraine sont interdits entre 12 heures et 20 heures. L'irrigation des cultures maraîchères, pépinières, horticoles, cultures porte-graine et arboriculture fruitière n'est pas concernée par cet arrêté préfectoral.

Les quarts sud-est et sud-ouest de l'Yonne sont concernés par l'arrêté préfectoral qui impose depuis lundi 6 juillet des mesures de restrictions d'eau. - Préfecture de l'Yonne

Les piscines, hors chantiers en cours, ne doivent plus être remplies dans ces secteurs. Même chose pour les plans d'eau, sauf activités commerciales déclarées.

La navigation sur le Canal de Bourgogne, d’Accolay et de Briare est quelque peu réglementée depuis aujourd'hui. Les bateaux devront se regroupés aux écluses. La vitesse des engins nautiques est abaissé, ainsi que la ligne d’eau dans les canaux.