La sécheresse dans la Manche : le débit de la Vire n'est pas encore revenu à son niveau habituel

Comme beaucoup d'autres en France, le département de la Manche a été très touché par la sécheresse cet été. Dans la région de Saint-Lô et Condé-sur-Vire , mi-août, on a frôlé la distribution de bouteilles d'eau tant le niveau de la Vire, qui sert à l'approvisionnement en eau potable, était bas.

ⓘ Publicité

Depuis, certes, les pluies sont revenues. Et pourtant, dans le département, fleuves et rivières n'ont pas encore retrouvé leur niveau habituel pour un mois de novembre.

Pas encore de retour à la normale

Le débit de la Vire par exemple était de 4 à 6 mètres cubes par seconde début novembre, contre 17 en moyenne, à cette période de l'année. Et si les pluies d'octobre ont permis de remonter le niveau, le débit ces derniers jours a eu "tendance à nouveau à baisser un peu", constate le vice président de Saint-Lô Agglo, en charge du cycle de l'eau. La situation actuelle n'est pas alarmante car "on va plutôt vers une période où les pluies devraient être plus fréquentes", tempère Jean-Luc Lerouxel, "encore faut-il qu'il pleuve" cet hiver !

Ces pluies de novembre à février sont particulièrement importantes pour recharger les nappes phréatiques, notamment la principale, située dans le sous-sol du centre-manche, dans la zone des marais, très sollicitée l'été et dont le niveau est bas. Le Saint-lois par exemple, qui n'a pas d'eau souterraine et dont l'eau potable est issu des rivières, est approvisionné l'été en partie par cette nappe et ses forages de Sainteny et Saint- Germain sur sèves. L'hiver, inversement, le Saint-lois renvoie de l'eau vers ces secteurs pour éviter à cette période de pomper l'eau de la nappe.

L'usine de production d'eau potable de Fumichon à Saint-Lô © Radio France - Lucie Thuillet

Des travaux sur le barrage du Semilly

Cet été, début août, au plus fort de cette sécheresse, un batardeau a été installé temporairement sur la Vire pour pouvoir maintenir le pompage car la prise d'eau a fini par être trop haute par rapport au niveau du fleuve. Cette région au sud de Saint-lô est particulièrement sensible car l'usine de production d'eau potable de Fumichon, qui dessert 11 communes et 34.000 habitants, est alimentée par la Vire et par le barrage du Semilly.

Or la qualité de l'eau stagnante dans ce barrage se dégrade l'été : le taux d'ammonium est trop élevé et il n'est plus possible de l'exploiter. L'agglomération de Saint-Lô vient donc de réaliser des travaux pour y remédier :

Nous avons fait des travaux d'aération, pour pouvoir oxygéner l'eau du barrage afin qu'elle soit traitable. Ces travaux se sont terminés mi-septembre. Avec le retour d'expérience, on s'aperçoit que c'est un bon système, ca fonctionne. Ca permettra d'utiliser l'eau du barrage de Semilly l'été et ça donne une petite sécurité, de 15 jours à 3 semaines, pour l'approvisionnement en eau potable, explique Jean-Luc Lerouxel

Interconnexions et entraide

L'autre piste pour sécuriser l'approvisionnement en eau potable, c'est d'interconnecter les différents réseaux et territoires. Dans le saint-lois , des travaux sont prévus début 2023 pour relier les réseaux entre l'usine de Fumichon et celle de Couvains sur le secteur de l'Elle qui a eu moins de souci de débit d'eau cet été.

Une interconnexion va aussi être réalisée entre Le Dézert et Graignes qui est une des dernières communes du saint-lois, "sans filet de sécurité" c'est-à-dire sans solution de secours s'il y avait un problème d'approvisionnement. Ces travaux sont estimés à 2,7 millions d'euros.