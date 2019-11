La sécheresse est terminée en Savoie

Grâce aux nombreuses précipitations de fin octobre et début novembre, les mesures de limitation des usages de l’eau sont levées en Savoie. L'épisode de sécheresse est officiellement terminé.

C'est officiel, la Savoie n'est plus considérée en situation de sécheresse. Les nombreuses précipitations de fin octobre et début novembre "ont permis aux sols de se réhydrater et aux débits des cours d’eau d’augmenter progressivement" explique vendredi la préfecture.

Les mesures de restriction en vigueur dans l’avant-pays savoyard sont levées, ainsi que la vigilance sur le reste du département.

Un mois de pluie en cinq jours

Il aura donc fallu attendre les précipitations de début novembre, l'équivalent d'un mois de pluie en seulement cinq jours, pour acter la fin de l'épisode de sécheresse en cours depuis plusieurs mois. "L'état des milieux aquatiques est de retour à la normale" précise la préfecture, "et la période de recharge des nappes a commencé".

Le préfet de Savoie invite toutefois les habitants du département a maintenir "une consommation en eau raisonnée" cet hiver, période pendant laquelle les cours d'eau se reconstituent et "préparent" la prochaine saison estivale.