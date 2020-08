La sécheresse et des zones noires sur la carte des restrictions d'eau en Deux-Sèvres

Le niveau des cours d'eau et des nappes phréatiques toujours en baisse dans les Deux-Sèvres. Dans le bassin du Thouet-Thouaret-Argenton, on est passé en alerte renforcée. La préfecture prend donc des arrêtés pour interdire les prélèvements d'irrigation agricole. A partir de ce mercredi 12 août, il est interdit de puiser de l'eau pour arroser les cultures dans ce secteur, et ce, entre 10h et 22h.

Dans les Deux-Sèvres, la situation de l'eau est critique : on est en rouge sur le nord-ouest et en noir sur l'ouest, depuis la Sèvre Nantaise au nord jusqu'au l'Autize au sud. Tout l'est du département est en orange sur la carte de la sécheresse.